挺罷傅將被罷？張峻︰問心無愧

2025/08/01 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮國民黨區域立委傅崐萁罷免失敗，第一個被秋後算帳的就是力挺罷傅的花蓮縣議會議長張峻，網路媒體風傳媒昨報導「地方人士透露」，國民黨縣議員吳建志已喊出要推動罷免張峻投票！但吳建志強調「媒體報導太誇張」，否認將提罷免張峻案；議長張峻則說，上週投完票就知道會被秋後算帳，如果國民黨真要罷免他，「問心無愧、選民自有公評」！

藍營議員吳建志否認將提案

議長張峻表示，擔任花蓮縣議會議長，始終堅持監督縣政、捍衛公義。花蓮人長達廿多年來地方資源長期被傅崐萁及徐榛蔚把持，拿中央補助當自己政績也是慣用伎倆，身為議員堅守本分，為了揭發不當施政而堅守原則，如這樣就被打壓、被報復「太荒謬了，天底下還有公理嗎」？相信花蓮鄉親的眼睛是雪亮的。

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七月廿六日罷免傅崐萁投票開完票後，花蓮藍營氣勢大振，泛藍內部也開始檢討究責，把箭頭指向挺罷傅的張峻。《風傳媒》昨天報導「地方人士透露」，曾任國民黨中常委、花蓮縣黨部副主委的國民黨縣議員吳建志已經喊出要推動罷免張峻投票案。

國民黨籍花蓮縣議員吳建志澄清，強調從未在任何公開或私人場合，表態、倡議或計畫推動罷免議長張峻，抨擊網路媒體「不實臆測，未經查證，嚴重扭曲事實」。吳建志表示，在罷免傅崐萁立委案全力投入反罷免行列，堅守制度與正義，並獲得多數民意支持與肯定，強調「這不代表他會將罷免作為政治鬥爭的工具」。

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