清查軍公教持中國身分證 陸委會：62.6萬人具結

陸委會發言人梁文傑昨在例行記者會表示，「專案清查」軍公教人員不得領用中國身分證件，已經清查完畢，應該「具結」人數六十二萬七千多人，有六十二萬六千多人完成具結，完成比例高達九十九．七九％。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/01 05:30

明年一月納人事機制查核

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府「專案清查」軍公教有無申領中國身分證、定居證及居住證，並規劃明年一月納入人事機制查核。陸委會昨日公布，本次「專案清查」已經完畢，含中央、地方公職人員等，共六十二萬六千多人完成「具結」，完成比例高達九十九．七九％。

據透露，第二波「專案清查」地方公職人員、公立教師已於六月底截止，經查無人申辦中國身分證，廿七人有中國居住證，均已放棄；政府規劃，明年一月起查核作業正式納入人事機制，軍公教人員若不願配合「具結」，將無法出任公職、升遷或升等。

請繼續往下閱讀...

「未來無論任官、升官或升等，都會納入查核！」知情官員說，軍公教人員不得領有中國身分證件，會納入常態性查核，無論是擬任公職、升官或調到其他機關單位，都會進行查核，看有無申領中國身分證件。若當事人不願配合，不肯填寫查核表，將視為未完成人事程序，屆時無法銓敘。

官員強調，因為涉及國家忠誠問題，擁有中國身分不能擔任公務員和軍職，也不能擔任公立學校教職，未來就是一體納入，如果要升等、升官或進一步銓敘，都須完成查核程序，銓敘部和行政院人事行政總處會去修正落實，明年一月正式上路。

梁文傑：完成比例99.79％

陸委會發言人梁文傑在例行記者會表示，「專案清查」軍公教人員不得領用中國身分證件，已經清查完畢，應該「具結」人數六十二萬七千多人，有六十二萬六千多人完成具結，完成比例高達九十九．七九％。

梁文傑指出，本次清查專案已經完畢，未來會採取常態化、制度化做法，會在公務人員升遷、調職、晉用時，由人事單位做例行查核，這部分目前尚在規劃中，如果政策確定會對外說明，基本上會往這個方向走。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法