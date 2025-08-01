薛瑞福子弟兵楊恩任美副助卿 主管中台事務

美國國務院七月卅日證實，曾在前國防部助理部長薛瑞福麾下工作的外交官楊恩，出任副助理國務卿，主管台灣、中國事務。（取自美國國務院官網）

2025/08/01 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務院七月卅日證實，曾在前國防部助理部長薛瑞福 （Randall Schriver）麾下工作的外交官楊恩（Joshua Young），出任副助理國務卿，主管台灣、中國事務。

國務院向中央社證實「日經亞洲」日前的報導，楊恩已正式擔任國務院東亞暨太平洋事務局中國協調辦公室（又稱中國所，China House）與台灣協調辦公室的副助理國務卿。

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曾任職2049計畫研究所 對中鷹派

據了解，楊恩對中國立場屬於鷹派，本月初上任新職之前為主管國際安全政策的副助理國務卿，他過去曾任由薛瑞福擔任主席的華府智庫「印太安全研究所」（IIPS，前名2049計畫研究所）執行主任。

立場友台的薛瑞福，在川普第一任內擔任國防部助理部時，楊恩為其幕僚，負責中國及美國與印太盟友及夥伴戰略。薛瑞福對「日經亞洲」表示，楊恩的強項是跨部門協調，任職「2049計畫研究所」期間，「從經濟和貿易角度審視美中競爭，思考如何使用更多工具，如何改善對中國的經貿政策，以提高競爭效能」。

「日經亞洲」日前首度披露這項人事安排，報導指出，「中國所」職能將提升，以加快執行川普命令；儘管該署仍隸屬於東亞暨太平洋事務局，但是一名國務院官員表示，「很明顯，國務院想要加強聚焦中國」、「楊恩將負責協調整個國務院的中國政策」。

這名官員表示，楊恩獲得國務院領導階層、國務卿魯比歐及政治事務次卿胡克爾（Allison Hooker）的強力支持，他也將與胡克爾密切協調。

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