審計部：海巡近9成艦艇 人力未達配置基準

審計部一一三年度決算審核報告指出，海巡軍職人力短缺擴大，近九成艦艇人力未達配置基準。圖為二○二二年海巡署安平艦發射雄風二型飛彈。 （資料照，國防部提供）

2025/08/01 05:30

軍職人力缺口擴大

〔記者方瑋立／台北報導〕近年中國對我海域灰色地帶侵擾情勢頻仍，海巡勤務日益繁重，審計部近日公布一一三年度決算審核報告指出，海巡軍職人力短缺自二○二○年底的四十七人，至二○二四年十月底擴大到八百六十七人，其中岸巡人力短缺五百三十四人最為嚴重，未能有效補實，且近九成艦艇的實際人力未達配置基準。

審計報告指出，海巡署肩負我國海域巡護、維護岸海治安等重任，近年我國海域灰色地帶侵擾情事頻仍，海巡勤務日益繁重，為改善海巡人力窘迫情況，已推動海巡人力增補等作業。

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不過，審計部調查海巡軍職人力增補及艦隊分艦船艇人力運用情形發現，行政院雖於二○二二年六月核定海巡軍職人力計畫，規劃一一一至一一五年度分年調增預算員額，但實際上頭二年募得軍職人力未能彌補流失，分別淨減少一百五十九人及六十人。截至一一三年度十月底止，海巡軍職人力雖淨增六十人，與上揭計畫規劃增補一百七十一人，尚有百人之差距。

此外，海巡軍職人力短缺從二○二○年底的四十七人，至二○二四年十月底擴大到八六七人，其中岸巡人力短缺五三四人最為嚴重，實際人力未能有效補實。且截至二○二四年八月底止，艦船艇實際人力達配置基準者僅十二艘、約佔一成，未達配置基準者一○三艘，即近九成艦艇實際人力未達配置基準，其中甚至有四艘艦艇的執勤人數未達「最低標準」。

海巡署拚入留營誘因

對此，海巡署回復，為有效補足勤務人力缺口，並促進整體人力成長，以「多元管道進用」及「人人都是招募員」為策略，增加入營及留營誘因，提升招募成效。

海巡署強調，為因應未來新增艦艇人力需求，艦隊分署已進行評估調控並研議增補相關人力，將增開警察特考考試名額，擴大中央警察大學及台灣警察專科學校代招代訓人數，並提報海巡特考人數。

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