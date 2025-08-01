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    首頁　>　政治

    高虹安誣告案 二審改判6個月

    高等法院昨將高虹安涉誣告罪，從一審判刑10月改判為6月，高院指出，高確實涉誣告，且迄今仍否認犯行，難認態度良好，不過，的整體惡行並未達到一審認定的重大程度，因此改判，且盼高改過自新。（記者楊國文攝）

    高等法院昨將高虹安涉誣告罪，從一審判刑10月改判為6月，高院指出，高確實涉誣告，且迄今仍否認犯行，難認態度良好，不過，的整體惡行並未達到一審認定的重大程度，因此改判，且盼高改過自新。（記者楊國文攝）

    2025/08/01 05:30

    〔記者楊國文、洪美秀／綜合報導〕停職中的新竹市長高虹安，因不滿旅美教授陳時奮質疑其博士論文抄襲，提告加重誹謗罪，陳獲北檢不起訴後，自訴控告高涉誣告罪，台北地院認定高明知其博論有大幅抄襲情事仍提告，判刑十月；上訴後，高做無罪答辯，高等法院審理後認定高有誣告罪行，但整體惡行沒有一審認定的重大程度，改判六月徒刑，不得易科罰金。可上訴。

    高：將依法上訴

    高虹安昨天發聲明指出，對高院判決結果深感遺憾，將依法上訴，祈求司法能還給她公道。聲明表示，她的博士論文早經美國母校審查，兩次來函明確告知其博士論文沒有研究不當。她向檢方提出告訴期間，陳述完全基於事實，並無虛偽或誤導之意，更從未有誣告他人的犯意或行為，無法認同本案判決結果。

    法界指出，誣告罪是七年以下徒刑之罪，不得易科罰金，依刑法第四十一條規定，高若被判六月確定，得向檢察官聲請易服社會勞動，不必服刑。高檢署指出，收到判決書後，再研議是否提起上訴。

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