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    首頁　>　政治

    退役中士淪共諜 判刑4年半

    退役中士陳敏政、台商胡繼堯七年前被中國吸收為共諜，士林地院昨依修正前國家安全法之發展組織罪將陳敏政判刑四年，另依刺探收集公務秘密未遂罪判處可易科罰金的六月徒刑，沒收一萬元美金；胡繼堯依刺探收集公務秘密未遂罪判刑八月。（資料照）

    退役中士陳敏政、台商胡繼堯七年前被中國吸收為共諜，士林地院昨依修正前國家安全法之發展組織罪將陳敏政判刑四年，另依刺探收集公務秘密未遂罪判處可易科罰金的六月徒刑，沒收一萬元美金；胡繼堯依刺探收集公務秘密未遂罪判刑八月。（資料照）

    2025/08/01 05:30

    陳敏政赴中經商 被中共武警吸收

    〔記者張文川／台北報導〕退役中士陳敏政、台商胡繼堯七年前被中國吸收為共諜，兩人曾赴金門與劉姓少將合照再傳給中共，賺得「工作費」一萬元美金（約合新台幣卅萬元），並兩度試圖收買吸收澎湖林姓陸軍少校未遂。士林地院昨依修正前國家安全法之發展組織罪將陳敏政判刑四年，另依刺探收集公務秘密未遂罪判處可易科罰金的六月徒刑，沒收一萬元美金；胡繼堯依刺探收集公務秘密未遂罪判刑八月。可上訴。

    同案台商胡繼堯 判刑八月

    檢調追查，陳敏政畢業於陸軍士官學校，陸軍戰車營連級中士車長退役後，二○一八年赴中國廈門經商，結識中共官員及武警，答應為中國發展組織，並吸收在澎湖船務公司工作的胡繼堯加入。隔年八月，胡利用曾接洽軍方業務單位的關係，與陳敏政赴金門拜訪不知情的時任金門防衛指揮部劉姓少將並合照，陳將照片傳給中共接頭者吳姓武警，獲取一萬美元酬勞。

    與將軍合照 獲一萬美元工作費

    陳、胡再至澎湖拜會不知情的澎湖防衛指揮部林姓少校，企圖刺探、收集公務秘密，但未得逞；二人仍不死心，同年十一月再度前往要求林協助洩密，並允諾會給紅包，林礙於情面交出不具秘密性的「國軍人員體測標準」、「澎湖地區地方仕紳名冊」等資料敷衍，但拒收紅包。

    陳敏政二○一九年九月至二二年四月間，多次邀約李姓越南台商，以提供報酬為餌，要求李引介財務困難的現役國軍替中共刺探、收集秘密文書，被李拒絕而未遂。士檢前年八月起訴二人。

    士院合議庭審理時，陳敏政認罪，胡繼堯一度認罪又翻供自認無辜。合議庭考量陳育有二子，現從事保全員，為低收入戶，胡男從事船務工作，犯後未能反省己過，分別量刑。

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