NCC委員提名 國民黨1人無黨3人

行政院已將NCC新提名人選蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯函送立法院審查。（記者鍾麗華攝）

2025/08/01 05:30

正副主委蔣榮先、程明修 委員黃葳威、羅慧雯

〔記者鍾麗華、劉宛琳／台北報導〕行政院昨宣布，提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣電系暨研究所教授黃葳威及世新傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委；其中程明修為國民黨籍，其他三人均為無黨籍。

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政院稱已考量政黨比例

盼立院儘早完成審查

原NCC主委陳耀祥等四人任期至去年七月卅一日，行政院於同年四月依法提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共四人名單函送立法院審查，但未獲通過。行政院後續請翁柏宗延任，並代理主委職務，但NCC組織法修正案刪除延任條款，翁柏宗無法延任，行政院改指定現任NCC委員陳崇樹代理主委。

為利國家通訊傳播委員會業務運作，行政院表示，已將新提名蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯等四人名單函送立法院審查，任期均至二○二八年七月卅一日止，被提名人專長含括資訊、法律及傳播相關領域，且已併同考量政黨及性別比例，期盼立法院儘早依法定程序完成審查。

藍委指國民黨籍程明修

「政治性格不像國民黨」

國民黨立委翁曉玲點名羅慧雯最不適任，羅在去年的第一波名單，當時就被批評是不適任人選，沒想到現在又被政院提名，「可見羅慧雯可能是賴清德、卓榮泰最喜歡的人」。

翁曉玲表示，程明修雖是國民黨籍，但政治性格不太像國民黨，與民進黨關係比較親近，在很多政府機關擔任訴願會、法規會的委員；蔣榮先過去與NCC沒有什麼接觸，做健康、醫療數據較多，離通訊傳播產業較遠；黃葳威研究的是網路媒體，以其專業背景來說還算適任，但還是要了解黃對新聞自由、言論自由的管制有無特別看法。

黃國昌嗆政院名單露餡

五月敲定為何現在才送

民眾黨團總召黃國昌則說，立法院昨天要針對行政院長卓榮泰的譴責案召集朝野協商，行政院早上才匆匆把名單送來立法院，「結果那個名單直接露餡，五月就已經好了，為什麼拖到現在才送來？」

黃國昌指出，卓榮泰想的就是「大罷免大成功」，民進黨重新掌控國會，他要提什麼樣子的名單通通都可以，讓立法院再度成為行政機關的橡皮圖章，內閣最需要下台的就是卓榮泰。

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