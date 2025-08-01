政院拍板普發現金不覆議 適當時機提釋憲

昨天是行政院針對特別條例覆議最後期限，行政院長卓榮泰決定不提覆議，但將在適當時機提釋憲。（行政院提供）

2025/08/01 05:30

〔記者鍾麗華、劉宛琳、謝君臨／台北報導〕大罷免慘敗，「普發現金」議題被檢討，昨天是行政院針對特別條例覆議最後期限，行政院長卓榮泰在院會決定不提覆議，但因特別條例有關普發現金的內容有違憲、違法等瑕疵，因此將在適當時機提出釋憲。

藍白嗆卓 跟民意對著打

對此，立院國民黨團首席副書記長羅智強表示，超徵的稅收還給民眾，這是很多國家的做法，而且前任閣揆蘇貞昌、陳建仁都做過。他實在不能理解，為什麼卓榮泰就是要硬跟民意對著打？

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民眾黨團則說，普發一萬不只免舉債更不違憲，前總統蔡英文、馬英九任內都做過，卓榮泰不會執政，要不要找蘇貞昌求救？行政院集體法盲，不要再欺騙人民。

因應美國對等關稅衝擊，行政院原提出四千一百億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，遭刪除撥補台電一千億元，另增全民普發現金一萬元，讓特別條例規模達五四五○億元。立院日前三讀後，於廿二日送至行政院，卅一日是行政院提出覆議的期限。

卓揆昨在院會中表示，總統今天將依法公布安全韌性特別條例，但立法院通過的特別條例，行政院堅持認為有憲法及法律上的瑕疵，意即不論是預算案或法律案，當立法院大幅增加政府歲出時，應先徵詢行政院意見，並指明彌補資金之來源，這在過去一年中，經常被疏忽。

卓揆強調，政院未來有必要思考依照憲法體制，於適當時間提出釋憲，以期杜絕行政、立法繼續在權力分立上所造成的憲政秩序紛爭。

大罷免後，外界盛傳內閣將總辭或改組，卓揆則在院會表示，對政府來說，未來必須要針對國家財政結構各項施政優先的順序，「朝野溝通的方式以及人事上必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整」。

卓揆並指出，目前行政團隊最重要的工作有三項，第一，在中南部豪雨過後，儘速推動災區家園回復工程；第二，全力應對台美關稅談判關鍵時刻；第三，對未來政治議題及朝野互動方式，應有效取得高度共識。

譴責卓榮泰等案

立院協商無共識送院會

立法院民眾黨團昨也召集朝野黨團，協商由民眾黨團所提出的譴責行政院長卓榮泰二案、要求國安會秘書長吳釗燮下台、將民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會等共計四案。會中，藍白黨團均表贊成，綠營則強力反對，歷經一小時討論，四案均無法達成共識，會議主席、民眾黨團總召黃國昌裁示送交院會處理。今日院會恐表決卓、柯二案。

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