反罷遭黨內圍剿 王世堅：言語和靈魂不受法律管

民進黨立委王世堅呼籲823罷團撤案，遭黨內同仁圍剿。對此，王世堅昨表示，「我不以為意，我做該做的。言語和靈魂不受法律管。」（記者羅沛德攝）

2025/08/01 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕面對八二三第二波罷免投票，民進黨已定調持續與公民同行，並承擔更大責任；但民進黨立委王世堅持反對意見，呼籲罷團撤案，遭黨內同仁圍剿。對此，王世堅昨表示，「我不以為意，我做該做的。言語和靈魂不受法律管。」立法院民進黨團幹事長吳思瑤則說，可以大鳴大放，但大是大非的底線要悍守，八二三真的很困難，因為無比困難，更要加倍投入。

駁退黨 王世堅：我的理念和黨一致

面對黨內立委王義川等人批評，王世堅指出，自己在民進黨太久了，「比他們待得都久，看得比較深、遠，他們還年輕，有他們的看法，且是不分區立委，當然對黨的命令必須謹慎堅持。」自己對此不以為意，大家都是好同事。

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至於會否退黨，王世堅說：「不會啦！怎麼可能，我的理念和黨一致。」

王世堅表示，他講的是重大國家層級，身為執政黨要有心胸氣度，總統賴清德是國家領導人，當然心胸氣度要高於其他從政者。王認為，不要受民間團體過度影響，要改變朝野對立、國會結構，可以合縱連橫，或下次選舉時改變，這不是一蹴可幾的，要用不撕裂國家社會，讓國家社會更團結的方法。

吳思瑤：歡迎大鳴大放 但不能逾越大是大非

「沒有人對他開砲，反而是世堅大哥對黨開砲！」吳思瑤強調，民進黨歡迎大鳴大放，但絕不能逾越大是大非的底線。她很遺憾，身為民意代表怎能輕易說出要拋下人民、拒絕人民的說法，她也一直提醒自己，不要只是選票導向，對於是非正義，需要關懷的弱勢，其聲音要被重視，意見更要被聆聽。

針對王世堅稱對年輕立委所言不以為意，吳思瑤說，立委沒有分大小，即便年齡有長幼，也沒有因為不分區，就不了解人民、講的話就不值得被參考。這次罷免行動，他與民進黨團書記長陳培瑜統籌「五一戰隊」前進各縣市、支援各罷區，「對於哪些委員積極投入，哪些參與是零，我們非常清楚。」

吳思瑤表示，如果真有參與，可以更真切看到執行面的問題，檢討會更到位，提供的意見更有參考價值；如果從頭到尾是局外人，參與度很低，恐怕就只能說一些較不公允、也較偏離事實的評論，北市有三位委員跨過同意票門檻，相信王世堅當時如果能多盡一份力，今天結局可能會不一樣。

陳培瑜指出，前天剛和罷團開客廳會，「我們稱之為舒壓聊天會」，若王世堅有機會參加，聽聽公民朋友在街頭發生的事情，相信他很有可能會改觀。罷團說，他們對於民主自由的想望，不全然扣合民進黨，但在這個訴求上，只有民進黨可以呼應其需求，所以民進黨當然要和他們站在一起。

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