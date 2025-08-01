冷眼集》叫人「滾」的侷限性

民進黨在國會席次不夠，無法外拓過半的聯合，是過去一年施政困頓的現實，如何把實力的餅愈做愈大，才是正辦。（資料照）

2025/08/01 05:30

記者鄒景雯／特稿

「七二六」大罷免未能罷除一席國民黨立委，緊接而來的「八二三」罷免，民進黨究竟該如何應對？其與七個在地罷團的適當關係為何？最近在民進黨內引起不同意見的討論。一個政黨能不能永續茁壯？廣開言路的民主風氣非常關鍵，因此當立場對立時，最該講的反倒是「站住！來辯」，絕不是叫人「滾」，或是「再見不送」。

「一言堂」從來就不是民進黨的傳統，創黨時期的「大鳴大放」才是正統。民進黨一路走來，可以總結出幾個特色，首先，這是一個隨著台灣民主化同步成長的政黨，是推動台灣政治開放的集結力量；其次，民進黨本身對於異議的包容性，同樣影響著民進黨黨運的興衰。真所謂一榮俱榮、一損俱損。例如，民進黨派系在點名追殺「十一寇」時，當次的立委選舉，民進黨由八十九席暴跌到二十七席，主因固然是陳水扁的弊案爆發，但是民進黨所表現高度「排他」的侷限性，更是政黨崩盤的最後一根稻草。

請繼續往下閱讀...

有「七二六」的經驗在前，「八二三」應該如何抉擇？本來就是個兩難。基於尊重公民權、不對公民團體「丟包」的角度，民進黨的同行與參與責無旁貸；反之若以理性計算，罷免的高難度有目共睹，政黨承受再次失敗的高風險亦無可否認，則勸告罷團收手是其來有自。

面對這兩種不同路徑的思考，一個能從失敗中攫取教訓、累積下一次成功的有機體，在這個時刻最該做的，不是簡單的「二選一」就能交差了事，而是怎麼樣從彼此不同的關切與憂慮中，歸納出趨吉避凶的解決方案，使利益最大化、損失極小化，才是適格的政治菁英真正的挑戰，也是執政的民進黨最該向全民展示的能耐。

解決方案怎麼來？當然不是一個人天縱英明關起門來想，多數是一群人不惜針鋒相對的集思廣益，透過充分的程序來相互截長補短。如果遇到共同的困難都有習慣這麼做，這個時候看到不順眼、不順耳的提議，絕對是嗆聲「好膽麥走」，怎麼會要同志滾呢？難道不敢辯？或是不需要最佳對策？

民進黨在國會席次不夠，無法外拓過半的聯合，是過去一年施政困頓的現實，如何把實力的餅愈做愈大，才是正辦。如果自己已經不足，還要自我切割，動不動要人「滾」，親痛仇快事小，違背民主做為化解歧見、凝聚共識的生活素養，才徹底事大。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法