連鎖效應 雙北中市議員促市府普發現金

台北市、台中市議會民進黨團，以及新北市民進黨議員，昨天都要求支持普發現金的國民黨籍市長應落實「超徵就還稅於民」的精神，將市府超徵的稅收也一併普發現金。（資料照）

2025/08/01 05:30

要求蔣萬安、侯友宜、盧秀燕 落實「超徵就還稅於民」精神

〔記者何玉華、黃子暘、蘇金鳳、歐素美／綜合報導〕國民黨與民眾黨上個月在立院通過特別條例，要求中央政府普發現金，將超徵稅收還稅於民。此事已在國民黨執政的直轄市引發連鎖效應，台北市、台中市議會民進黨團，以及新北市民進黨議員，昨天都要求支持普發現金的國民黨籍市長應落實「超徵就還稅於民」的精神，將市府超徵的稅收也一併普發現金。

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指市府超徵 籲北市加發2.1萬 新北1.6萬 中市5萬

台北市議會民進黨黨團昨提案，呼籲台北市政府應比照立法院落實「還稅於民」精神，以台北市一一三年度決算報告書累計五三九億元來看，每位市民可再領取二．一萬元，並與立法院要求發放的一萬元現金同步發放。並呼籲大力支持普發現金的市長蔣萬安儘速提出具體規劃，成為落實立院精神的領頭羊。

對此，台北市政府副發言人葉向媛表示，民進黨議員支持普發現金，就勇敢一點向同黨籍的賴總統、卓揆提出要求。她說，全國一致性的所得稅是中央政府收的，國際上的案例，如韓國和新加坡也都是由中央政府進行。她也呼籲民進黨議員一同喊話中央政府，儘速將台北市被中央違法刪減的卅八億元一般性補助款還給人民。

新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨日前要求市府提出具體普發現金方案，並指新北也超收六十二億元；民進黨市議員卓冠廷昨也表示，財政收支劃分法修法後，新北市將年增三七四億元統籌分配稅款，過去十年稅課超收六六三億元，他與黨籍市議員將在臨時會提案要求市府普發一萬六千元。新北市議會預計在八月廿日至廿九日召開。

侯友宜反嗆：不要扯東扯西 否則事情沒完沒了

新北市長侯友宜昨被問及議員要求普發現金時表示，中央和地方發現金是一碼歸一碼，「不要扯東扯西」，否則事情沒完沒了。新北市府則說，新北市截至去年底，累計虧損八八七億元，與中央有累計賸餘八三八五億元有所不同，何況新北還有九四○億元的長期債務，財劃法通過後的錢根本也還沒發。

民進黨台中市議會黨團昨天則是正式提案，要求台中市府普發現金五萬，落實市長盧秀燕「普發現金、還錢於民」的主張。黨團總召王立任表示，根據統計，盧秀燕二○一九至二○二四年任內，市庫累計超徵收入高達四一五億，總售出的市地價值已逾一○二三億，加上財劃法修正後，市府每年再增加二六二億，合計至少達一千七百多億元，每一位市民分五萬元，約需一千四百多億元，還剩下二百七十億元可投入市政建設。

民進黨團預估於九月臨時會討論普發現金五萬元的提案；不過，台中市政府說，盧秀燕上任以來，台中地方稅收預算共二七三九億元，實徵數為二七二二億元，市府近六年地方稅收短徵十七億元，沒有所謂「超徵一二○億」。

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