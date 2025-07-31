王世堅籲823罷團撤案 黨內不認同

民進黨昨召開中常會，立委王世堅會前受訪時公開表示，希望賴清德以國家領導人的高度站出來，請八二三罷團領銜人撤案。（記者王藝菘攝）

2025/07/31 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免結果不如預期，民進黨內檢討聲浪不斷，民進黨秘書長林右昌廿八日表示已向黨主席賴清德請辭；賴清德昨在中常會宣布准辭，由副秘書長何博文暫代秘書長一職，並確實完成二項任務：在災區協助人民復原，在罷區陪伴公民前行。

稱國家命運和未來

王世堅：不該被輕率犧牲

不過，中常委王世堅會前受訪時公開表示，「千金之子，不死於市」，國家的命運和未來，不該輕率地在一場運動被犧牲，面對八二三罷免案挑戰在即，以整體國家利益而言，希望賴清德以國家領導人的高度站出來，寧願得罪罷團，也要清楚拜託他們，為了國家的團結，社會不應該再撕裂，請罷團領銜人撤回這些案子。

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與公民團體站一起

吳思瑤：會戰到最後一刻

據轉述，王世堅在中常會臨時動議時，也發言表態反對大罷免，但未獲任何人的呼應或附和。中常委陳茂松隨後表示，國會本就不該通過違法、違憲的法案，民進黨是有原則的，要全力相挺行政院長卓榮泰。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤則指出，不可能對違法違憲的法案妥協，民進黨可以做得更好，但絕對不會落下公民團體，「這是我們的堅持」，即使這場戰役最後會戰死沙場，她也會戰到最後一刻，她贊同對黨內、對公民團體需要更多對話，但民進黨要跟公民團體站在一起。

王世堅會後受訪表示，現場發言中常委大多反對他的看法，「我只能說，贏了口才卻輸了國家，希望大家都能冷靜想想」。

賴宣布林右昌准辭

何博文暫代秘書長

對於大罷免失利引發的黨內檢討，據轉述，賴清德於中常會表示，林右昌日前向他請辭已獲准，感謝林一年來為黨務所做的努力與貢獻；在這個關鍵時刻，請何博文代理秘書長的工作，並帶領黨部同仁確實完成二項任務：在災區協助人民復原，在罷區陪伴公民前行。

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