賴清德喊823續與公民同行》國民黨批：失總統高度 淪「賴系掌門人」

國民黨主席朱立倫昨主持中常會時表示，面對八二三罷免，全黨要一致支持七位被罷藍委，「一席都不能少」。（記者張嘉明攝）

2025/07/31 05:30

朱稱八二三反罷 一席都不能少

〔記者施曉光、翁聿煌／綜合報導〕針對賴清德總統於昨在民進黨中常會上指示繼續協助八二三罷免，並向公民罷團以及支持者致歉，國民黨批評，賴既沒有抓緊最後的浮木，也沒有彰顯總統高度，沒有執政黨的反省，只是退回到最小的「賴系掌門人」，自失格局。

國民黨主席朱立倫昨主持中常會時表示，面對八二三罷免，全黨要一致支持七位被罷藍委，「一席都不能少」，大家要共同戰勝這場惡罷，投下不同意票，同時，對於重啟核三公投也要全力以赴投下同意，因為核電就是國民黨的重要主張。

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朱指出，從七二六當晚開始，他就已經與所有國民黨縣市長保持密切聯繫，昨晚還在討論作戰事務，將組成新一輪的聯防，全力以赴，力挺每一席立委，本週末開始包括國民黨立委羅明才、楊瓊瓔都有後援會成立，希望全黨一起共同支持。

朱立倫強調，重啟核三公投案雖由民眾黨所提，但本案是兩黨共同的主張與重要政策，確保台灣能源的穩健供應，核電不能少，接下來國民黨會與民眾黨在各地舉辦宣講活動。

黃國昌籲賴懸崖勒馬 停止罷免

對於八二三罷免案，民眾黨主席黃國昌昨赴新北市土城區參加核三延役公投宣講活動時認為，台灣民眾在七二六展現的民意和心聲非常清楚，民進黨不該再舉行八二三罷免，民進黨也有立委公開提出相關呼籲，盼賴清德以台灣為念，懸崖勒馬，不要再惡搞了。

黃國昌說，八二三罷免應不應該繼續辦下去，相信社會的聲音已經非常清楚，完全在民進黨一念之間，他希望賴總統能為這段時間台灣社會造成的撕裂、對立和衝突，站出來向台灣人民道歉。

國民黨智庫副執行長凌濤批評，從賴昨日發言可以窺見，對七二六結果並無警醒，更無反省，反而油門一路催到八二三，要再次與台灣人民對決，剛愎的性格一覽無遺。

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