指市府稅收也「超徵」 中市議員提案要求盧秀燕普發5萬

台中市長盧秀燕昨天被媒體問及是否普發現金，笑笑不回答。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/31 05:30

議員籲順應民意 盧未回應

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕普發現金全國發酵，民進黨中市議員蔡耀頡、周永鴻、鄭功進、曾朝榮昨天於台中市議會共同提案，要求台中市政府還稅於民，普發現金五萬元，落實台中市長盧秀燕的「普發現金、還錢於民」主張。提案預計今天送到議會，於九月的臨時會討論；對於綠營議員的要求，盧秀燕僅笑笑不回應。

駁超徵 市府稱非隨意徵收

台中市府表示，盧秀燕二○一九年上任市長至二○二四年，台中地方稅收預算共二七三九億元，實徵數為二七二二億元，市府近六年地方稅收短徵十七億元。市府還強調，稅收並非隨意徵收，更非市府任意調整，是依照地方稅法與地方稅自治條例，精準編列、依法執行，「超徵一二○億」是憑空捏造、以訛傳訛，嚴重誤導市民，傷害台中市財政的公信力，以及市民對公共預算的信任。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕在七二六大罷免期間，多次為被罷免的國民黨立委站台時強調，如果罷免成功，「（普發現金）一萬元就沒了」。大罷免挫敗之後，有網友指台中市府「超徵一二○億」，也應普發現金。

中市議員蔡耀頡、周永鴻、鄭功進及曾朝榮昨天共同提案，要求台中市府普發現金五萬元，四人表示，盧秀燕任內近七年期間，市庫超徵收入高達四一五億元，總售出的市地，價值超過一○二三億，加上「財政收支劃分法」修正後，台中市府每年預算可再增加二六二億，以上合計至少有一七○○．一一億元，台中市有二八六萬市民，平均每位可分得五萬九四四四元，普發五萬現金共需一四三○億，所以除了普發現金預算外，還有超過二七○億可以繼續建設台中，市府不用擔心財政問題。

他們並呼籲盧秀燕應該順應民意，普發每位市民五萬元，實質協助市民。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法