為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    指市府稅收也「超徵」 中市議員提案要求盧秀燕普發5萬

    台中市長盧秀燕昨天被媒體問及是否普發現金，笑笑不回答。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕昨天被媒體問及是否普發現金，笑笑不回答。（記者蘇金鳳攝）

    2025/07/31 05:30

    議員籲順應民意 盧未回應

    〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕普發現金全國發酵，民進黨中市議員蔡耀頡、周永鴻、鄭功進、曾朝榮昨天於台中市議會共同提案，要求台中市政府還稅於民，普發現金五萬元，落實台中市長盧秀燕的「普發現金、還錢於民」主張。提案預計今天送到議會，於九月的臨時會討論；對於綠營議員的要求，盧秀燕僅笑笑不回應。

    駁超徵 市府稱非隨意徵收

    台中市府表示，盧秀燕二○一九年上任市長至二○二四年，台中地方稅收預算共二七三九億元，實徵數為二七二二億元，市府近六年地方稅收短徵十七億元。市府還強調，稅收並非隨意徵收，更非市府任意調整，是依照地方稅法與地方稅自治條例，精準編列、依法執行，「超徵一二○億」是憑空捏造、以訛傳訛，嚴重誤導市民，傷害台中市財政的公信力，以及市民對公共預算的信任。

    盧秀燕在七二六大罷免期間，多次為被罷免的國民黨立委站台時強調，如果罷免成功，「（普發現金）一萬元就沒了」。大罷免挫敗之後，有網友指台中市府「超徵一二○億」，也應普發現金。

    中市議員蔡耀頡、周永鴻、鄭功進及曾朝榮昨天共同提案，要求台中市府普發現金五萬元，四人表示，盧秀燕任內近七年期間，市庫超徵收入高達四一五億元，總售出的市地，價值超過一○二三億，加上「財政收支劃分法」修正後，台中市府每年預算可再增加二六二億，以上合計至少有一七○○．一一億元，台中市有二八六萬市民，平均每位可分得五萬九四四四元，普發五萬現金共需一四三○億，所以除了普發現金預算外，還有超過二七○億可以繼續建設台中，市府不用擔心財政問題。

    他們並呼籲盧秀燕應該順應民意，普發每位市民五萬元，實質協助市民。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播