民眾黨團提譴責卓揆等4案 政院反擊：明顯侵害行政權

立法院民眾黨團針對行政院長卓榮泰提出兩譴責案，包括未遵憲政分際與未提名通傳會（NCC）委員，行政院發言人李慧芝昨表示，有關NCC委員提名一事，相關名單已經確定，目前尚在人事程序中，完成行政程序後即會送請立法院審議。（資料照）

2025/07/31 05:30

〔記者鍾麗華、李文馨／台北報導〕立法院民眾黨團針對行政院長卓榮泰提出兩譴責案，包括未遵憲政分際與未提名通傳會（NCC）委員，行政院發言人李慧芝昨表示，有關NCC委員提名一事，相關名單已經確定，目前尚在人事程序中，完成行政程序後即會送請立法院審議。至於所謂卓揆「未遵憲政分際」，政院人士指，立院明顯侵害行政權。

柯建銘：秋後算帳 吳思瑤：藍白洩憤

民眾黨團也提案將民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會，柯受訪直言，這一看就是秋後算帳，無庸置疑。他說，當時院會已經休息，藍白卻違法違憲繼續開會，所以他用拐杖敲桌子、杖打賣國賊，呼籲藍白不要顛倒是非、適可而止，勿忘還有八二三罷免案。

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對於民眾黨要求今天協商處理的四項議案，民進黨團幹事長吳思瑤表示，這些議案當初提出來時就缺乏正當性，藍白用多數鎖定他們想霸凌的對象。她認為，選在罷免後排審，更多的是墊檔與洩憤，希望在野黨委員能接收黨團不斷釋放的善意，擱置對立性、政治性的議題。

對於政院未提名NCC委員，黨政人士指出，NCC目前無法運作的原因，是因NCC組織法去年經立法院兩次修正，導致獨立機關無法依法執行職務，這才是NCC空轉的主因，如果按照舊法規定，其實NCC仍然能夠正常運作。他也說，況且賴清德總統提名的司法院大法官人選，上周五又被藍白黨團全體封殺，與其指責行政院沒提人選，不如檢討立法院為什麼不理性審查人事案。

至於另一譴責案指卓揆「未遵憲政分際」，政院人士則提到，恐對於憲政運作有所誤解，行政院與立法院、司法院、考試院、監察院皆是憲法架構下憲政機關，而有權解釋憲法、判定機關是否遵循憲政分際應屬憲法法庭職權。

該名人士並強調，過去一年多來，行政院並未提出任何逾越憲法五權分立的法案，也未杯葛或癱瘓任何憲政機關的運作；但立院要求行政院「自行調整六三六億元」刪減數的做法，卻實質違反大法官釋字三九一號解釋已明示的「權力分立與責任政治原則」，明顯侵害行政權。

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