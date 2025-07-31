民眾黨團提譴責卓揆等4案 今召集協商

民眾黨團總召黃國昌昨以「最速件」發函，將於明日召集朝野協商討論，民眾黨團所提對行政院長卓榮泰兩項譴責案、要求國安會秘書長吳釗燮請辭下台案以及將民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會案。（記者林哲遠翻攝）

2025/07/31 05:30

〔記者林哲遠、劉宛琳／台北報導〕藍白合作挺過首波七二六大罷免後，民眾黨團總召黃國昌廿九日以「最速件」發函通知各黨團，將於今日召集朝野協商討論民眾黨團所提對行政院長卓榮泰兩項譴責案、要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭下台案、民進黨團總召柯建銘移送紀律委員會案共計四案。由於大罷免後浮現內閣改組聲量，此舉也被視為鎖定卓榮泰的閣揆之位。

包括吳釗燮下台案、柯建銘懲戒案

黃國昌今日召集朝野協商討論的四案包含︰一、建請院會作成決議，對卓榮泰提出最嚴屬之譴責案，並要求行政院儘速將提名之國家通訊傳播委員會主任委員，副主任委員及委員名單送交立法院；二、建請院會作成決議，吳釗燮自行請辭下台；三、建請院會作成決議，卓榮泰未遵憲政分際，破壞權力分立，造成憲政僵局迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲之譴責案。

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第四案為，柯建銘以違反人類基本文明之粗言穢語，恣意辱罵立法院長韓國瑜及其他委員，在議場暴走並將枴枝作為攻擊武器，毀損公物、傷害委員之暴力行為，非國會殿堂所應出現及非法所容許之行為。為維護議事秩序及其他立委之人身安全，建請院會作成決議，將柯建銘移送紀律委員會。

上述四案中，除了第二案外，藍白黨團已在廿九日程序委員會中，以人數優勢表決通過，將其餘三案議程草案提報八月一日、五日院會處理。

卓與柯兩案過冷凍期 明院會可能表決

據了解，卓榮泰與柯建銘兩案已過冷凍期，將在明天院會表決。

至於國民黨團對四案是否支持？國民黨團首席副書記長羅智強表示，依照往例，明天黨團大會討論決定。

國民黨立委私下表示，以這四案來說，柯建銘相對比較讓人肯定，至少柯在民進黨政治人物裡面算是比較誠實的，「他會胡說八道，但他誠實」。但也有國民黨立委坦言，立法院議事過程中，柯沒有尊重韓國瑜，想當院長想到跑去搶議事槌，拿柺杖砸議場，這些行為就該處理、送紀律委員會。

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