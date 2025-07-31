丹娜絲災後重建條例 今朝野協商

台南市府秘書長尤天厚說明災後救災工作進度。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/31 05:30

〔記者劉宛琳、李文馨／台北報導〕丹娜絲颱風侵台重創西南部，國民黨團昨舉行記者會表示，風災廿四天，行政院長卓榮泰才在嘉義成立前進指揮所。國民黨團上週在立法院院會提出要求行政院儘速提出「丹娜絲颱風災後重建條例」之提案，將於今天邀集朝野黨團進行協商。

民進黨團︰政院研議特別條例

民進黨團幹事長吳思瑤對此表示，國民黨團對此次風災的決議案明顯慢了一步，賴政府早已全面投入救災工作，民進黨立委更是在第一線協助，並已向行政院提出特別條例的要求，行政院目前正在研議，將盡全力為災民和災區提供最大的協助。

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國民黨團︰讓政院有法源依據

國民黨團表示，現階段並不是要究責，是希望水深火熱的災民如何能盡快得到政府協助，不只是安置，更重要的是災後重建。因此，希望民進黨團能夠跟災民站在一起，讓重建條例能夠順利在週五完成三讀，讓行政院有法源依據，提供充足經費幫助災民重建家園。

國民黨團總召傅崐萁表示，此時最重要的事，是要讓災民得到政府支持。黨團提案要求：一，以補助比例達建置成本百分之八十為基準，協助農民共渡風災難關。二，住屋毀損部分，放寬當前安遷救助金補助額度及標準，屋頂或外牆毀損達一平方公尺以上即可領取，並調升毀損達不堪居住程度者之補助金額。三，為保障青農生計持續在地深耕，主張農業貸款放寬認定並免息一年。四，為體恤養殖漁業復建艱困，增列魚塭資材室維修補助方案與柴油發電機補助方案。五，養雞場因颱風毀壞雞舍，政府應放寬雞隻災損補助認定標準。

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