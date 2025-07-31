藍白封殺大法官人事》綠委︰性侵追訴時效釋憲停擺 變相終止審判

（記者楊國文攝）

2025/07/31 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕藍白立委聯手封殺司法院正副院長及七位大法官被提名人後，憲法法庭運作陷入停擺。民進黨立委李坤城昨於立法院司法及法制委員會質詢中指出，憲法法庭已受理的「性暴力追訴時效是否違憲案」，關乎兒少性侵害倖存者能否在成年後獲得司法救濟，如今卻面臨「能受理、卻無法實質審理」的窘境，質疑是否形同變相終止審判。

該案為憲法法庭編號「一一二年度憲民字第三八四號」，核心在於檢視二○○六年前性侵犯罪追訴期規定是否違憲，尤其對於許多遭受兒少性侵的倖存者而言，往往需歷經多年心理重建才有能力發聲，卻早已逾越短暫的法律時效，無法提告。根據法務部統計，近十九年來已有一○四○件性侵案件因追訴時效屆滿而未獲起訴，許多加害人至今仍未受到司法追責。

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李坤城︰14受害人陷司法困境

李坤城痛批，十四位已提訴訟的受害人中，逾九成受害時為國小或幼稚園學童，卻礙於民事、刑事追訴的時效過短，被迫面臨超過追訴期不受理的司法困境，呼籲憲法法庭儘速進行實質審理。

司法院副秘書長王梅英坦言，截至七月下旬，憲法法庭仍有三五六案尚未結案，人民聲請案件高達三二五件，約佔整體的九十一．三％，其中又與修憲訴法相關，受理未受直接影響，但受理後的違憲評議及做出違憲宣告的門檻，確實因修法而有所改變，儘管法庭目前已收到八十八件受理案，但無法進入實質審理程序。

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