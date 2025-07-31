藍白濫砍總預算 後遺症延燒》一般性補助款撥付案 立院院會明表決

立法院財政委員昨進行黨團協商。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/31 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨團昨召集協商朝野協商「行政院立即撥付一一四年度地方政府之一般性補助款，並請行政院長於一個月內向立法院提出專案報告」一案，朝野未有共識，預定明天立法院院會進行表決。

針對立法院藍白聯手通過的一一四年度中央政府總預算案與「財政收支劃分法修正案」，行政院除向憲法法庭聲請釋憲，主計總處並通知各縣市政府，刪除五月至十二月的地方一性般補助款六三六億元，此舉引發藍白陣營批評。

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國民黨團書記長王鴻薇表示，地方政府的預算早就經中央核定並通過，已經在進行，但月中央大筆一揮就刪除已承諾地方的補助款，其中很多是屬於照顧弱勢的補助。若一直未執行，希望行政院長可以來立院做專案報告，是否有其他補救方案。

主計長陳淑姿直言，「當初會刪地方一般性補助，其實是不得不的作法」。年初總預算通過決議的統刪是不得低於九四○億元，實際通刪有定條件的部分刪了三○四億元，還剩下六三六億元要求行政院自行刪減；如果通案刪減的部分全部刪減，「刪減完中央的業務就沒有辦法運作」，所以只好先行刪減地方一般性補助款，而地方一般性補助款分先刪增裕財源的部分，對縣市的影響是比較小。

擔任主席的國民黨立委賴士葆表示，立院決議通過就要執行，這是法律問題，刪完追加預算都可以談，「我這是一條路給你啊，你為什麼不提追加預算呢？內政部增加四百億元，衛福部增加三百億元，六三六億元怎麼會砍不出來？」

民進黨團書記長陳培瑜表示，當初要政院自行刪減它們就自己做了調配，而且連立院自己都算不清楚，不要左手要錢右手砍錢，這苦果是大家一起要承擔的共業；而且有八個縣市有歲計賸餘，可以自行舉債。

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