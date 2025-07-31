國民黨主席10/18改選

國民黨主席朱立倫（中）昨向黨員喊話，接下來八二三罷免投票，是順利交棒前最重要的一戰，一席都不能少。（記者張嘉明攝）

2025/07/31 05:30

「八二三還有一戰」 朱籲全黨團結

〔記者施曉光、林欣漢／台北報導〕「七二六」罷免投票後，國民黨主席朱立倫被黨內反朱派人士警告「不要心存僥倖想要連任」，朱昨天主持中常會發表談話表示，希望所有黨內同志記住「八二三」還有一戰，對他個人而言，是順利、放心交棒非常重要的一場戰役，全黨應該團結一致，不要再有個人的思考與紛爭。國民黨中常會也通過十月十八日舉辦黨主席選舉投票的期程。

台中市長盧秀燕被認為是國民黨主席熱門人選，外界關切盧何時表態。前立法院長王金平昨出席「數位李登輝特展」開幕儀式前受訪表示，他沒有鼓勵盧選，也沒有問她要不要選，如果她要參選，「我是支持她的」。

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王金平︰盧秀燕選 我就支持她

朱立倫昨細數自己擔任黨魁以來的成績。他說，過去這幾年國民黨上下一心，在地方選舉贏回十五個執政縣市，培養年輕戰將，地方首長表現獲得民眾高度的肯定，去年雖然遺憾無法重返執政，但在國會成為最大黨，藍、白兩黨合作通過許多福國利民的法案，這次面對民進黨的大惡罷與司法壓迫，以及無限資源戰的攻擊，國民黨都已一一克服挑戰。

此外，國民黨中常會通過一一四年黨主席暨第廿二屆全國代表大會代表選舉辦法及期程，預定今日發布選舉公告，黨主席候選人領表時間為九月一日至九月五日，候選人登記時間為九月四日、五日兩天，十月十八日舉辦投開票作業，新任黨主席將在十一月一日召開的全代會上任。

國民黨組發會主委許宇甄指出，八二三之前，國民黨仍會以反惡罷動員工作為主，同時考量海外投票寄送往返需要大約五週的時間，投票時間才會訂在十月十八日，也沒有延後選舉的問題。

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