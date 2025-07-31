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    向罷團致謝 蔡︰台灣民主 從來不是一帆風順

    前總統蔡英文、副總統陳建仁及前立法院長王金平等，30日出席「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展」開幕儀式，並在李登輝基金會董事長李安妮導覽下參觀，與李登輝AI跨時空合影。（記者劉信德攝）

    前總統蔡英文、副總統陳建仁及前立法院長王金平等，30日出席「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展」開幕儀式，並在李登輝基金會董事長李安妮導覽下參觀，與李登輝AI跨時空合影。（記者劉信德攝）

    2025/07/31 05:30

    李登輝逝世五週年 民主先生2.0數位特展開幕

    〔記者林欣漢／台北報導〕首波「七二六」大罷免落幕，廿四位國民黨立委罷免案皆以失敗告終，前總統蔡英文昨出席「PROTOTYPE：民主先生二．○數位李登輝特展」時表示，台灣在民主的路上，從來都不是一帆風順，她要再次謝謝這段期間在街頭上努力的志工，以及所有特地飛回台灣投票的朋友，「我們都一起上了一堂最實用的公民課」。

    前總統李登輝昨逝世五週年，李登輝基金會、資策會與國立台灣圖書館，為聯合策劃為期二年的「PROTOTYPE：民主先生二．○數位李登輝特展」舉行開幕儀式，蔡英文、前副總統陳建仁、前立法院長王金平、教育部長鄭英耀、日本台灣交流協會代表片山和之等人應邀出席。

    在七二六大罷免失利後，蔡英文首次出席公開活動。她指出，台灣在民主的路上，從來都不是一帆風順，而是在諸多挑戰中凝聚團結的力量，一步步開闢出來。在這一條民主的道路上，有時候會遇到挫折、失望，但我們必須相信，每一次人民參與的民主行動，都是推動台灣民主前進的一大步。

    蔡英文表示，每一個時代的台灣人，都有屬於自己的挑戰，「我們這一代面對的，是如何透過擴大公民參與，讓人民的聲音成為民主最關鍵的一部分，進而深化、精進民主制度，守護得來不易的民主與自由。」

    蔡表示，她希望藉由這個展覽，能讓我們重新回想李前總統說過的，推動民主化是長期的工程，相信世世代代的台灣人都會繼續為台灣的民主自由團結一心，並肩同行，重新聚集勇氣，共同面對台灣下一階段的考驗。

    李安妮︰民主社會 更需要理解與對話

    李登輝基金會董事長李安妮表示，特展不僅是科技技術的展現，也讓懷念李登輝的人與他溫暖重逢，更讓不了解李登輝的人走入他的世界，傳承民主精神；民主社會不只需要記憶，更需要理解與對話。

    昨天出席來賓透過「數位電話」與數位李登輝互動；當李前總統熟悉的聲音再現，讓許多來賓眼眶泛紅，現場驚嘆連連。李安妮說，有別於一般展覽以中、英文為主，為凸顯日本社會與李登輝的深厚情誼，因此特展的語言是中、日文對照，AI李登輝也具備日語對話能力，深化台日兩國理解。

    前總統李登輝昨逝世5週年，「民主先生2.0數位李登輝特展」同日舉行開幕儀式，前總統蔡英文致詞時，再次向大罷免志工道感謝。（記者劉信德攝）

    前總統李登輝昨逝世5週年，「民主先生2.0數位李登輝特展」同日舉行開幕儀式，前總統蔡英文致詞時，再次向大罷免志工道感謝。（記者劉信德攝）

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