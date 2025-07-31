南投備戰823 打立委等級選戰

南投「去游除垢」罷團志工，與「草屯罷馬志工團」整備各項資源，積極投入罷免行動。（「去游除垢」罷團提供）

2025/07/31 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕全國首波罷免藍委行動失利，惟南投縣罷免馬文君、游顥的公民團體並未氣餒，重整旗鼓備戰八月二十三日第二波投票，「去游除垢」罷團領銜人林敬桐表示，歷經七二六後，罷團支持者還在，一點都沒有改變，但卻讓罷團知道，反罷方有辦法催出立委選戰等級的票數，因此需要打一場立委等級的選戰。

七月二十六日首波罷免投票結束後，南投縣發動罷免游顥的「去游除垢」罷團，隨即與「草屯罷馬志工團」舉行共識會議，來自各鄉鎮的幹部代表齊聚一堂，盤點組織資源並整合各地需求與人力安排，備戰八二三。

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「去游除垢」︰須超過當選立委票數

領銜人林敬桐表示，從罷免行動剛開始，投二選區就是相當有希望的一區，投二罷團的組成，並不全是政治素人，罷團了解自己的選區，也知道怎麼贏，目前唯一的變動是，經過七二六罷團知道反罷方有辦法催出立委選戰等級的票數，原本預估五萬票可以過關，但現在必須要投出超過游顥當選立委的票數七萬票，才能罷免成功。

林敬桐呼籲支持者提供所有的幫助，協助打一場立委等級的選戰，或贊助物資裝備，或一起走上街頭宣傳，贏得勝利。

而游顥陣營連日來也出動宣傳車，播放台中市長盧秀燕呼籲選民投下不同意罷免票的錄音，並挨家挨戶散發口罩等宣傳小物，以及舉行小型說明會宣傳反罷，八月並將有洪秀柱贊助的大型反罷貨櫃廣告車進駐，同樣以打立委選戰的規格迎戰。

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