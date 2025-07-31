中市跟進普發現金？ 楊瓊瓔︰樂觀其成

罷團「中三拒瓔」志工冒雨，在神岡社口宣傳同意罷免國民黨立委楊瓊瓔。（罷團提供）

2025/07/31 05:30

罷團︰市府稅收也超徵 楊支持還稅於民 應幫忙鄉親爭取

〔記者歐素美、蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕台中市罷免第二、三、八選區國民黨立委，將於八月二十三日投票，罷團志工昨天冒雨站路口宣傳，公民團體「中三拒瓔」並表示，台中市政府的稅收也超徵，立委楊瓊瓔應幫忙鄉親向中市政府爭取普發現金，民進黨中市議員周永鴻及蔡耀頡昨天已在議會提案，要求中市政府普發現金五萬，楊瓊瓔則表示「樂觀其成」。

請繼續往下閱讀...

不過，台中市府卻說地方稅收短徵，並未超徵一二○億；至於在上週反罷免期間，多次宣稱中央去年超徵稅額五千多億元，應普發民眾一萬元的台中市長盧秀燕，昨天對此議題不回應。

綠議員提案發5萬 請藍營同意

「中三拒瓔」強調，普發一萬元現金是違憲撒幣大騙局，台中市政府也超徵稅收，既然立委楊瓊瓔支持超徵要還稅於民，請楊向台中市政府爭取普發現金。

民進黨台中市議員周永鴻與蔡耀頡昨於議會提案，要求台中市府還稅於民，普發現金五萬元，落實盧秀燕「普發現金、還錢於民」主張；議會民進黨黨團總召王立任說，普發現金應中央、地方一致，國民黨立委要求中央發放一萬元，中市府也超徵，當然也要發放，但台中市議會，國民黨是多數，國民黨要同意，尤其楊瓊瓔曾任台中市副市長，楊應建議市長盧秀燕順應民意，普發現金。

市府澄清︰超徵120億 以訛傳訛

楊瓊瓔表示，若市府財政還有賸餘，民進黨議員在市議會提案普發現金通過，她樂觀其成，但中央普發一萬是立法院三讀通過，請中央先依照立法院通過的議案施行（指中央先發一萬元）。

不過，台中市府卻指稱，二○一九至二○二四年，台中地方稅收預算共二七三九億元，實徵數為二七二二億元，近六年地方稅收短徵十七億元（去年超徵十五億元），「超徵一二○億」是憑空捏造、以訛傳訛。

罷團「中三拒瓔」志工在街頭宣傳大罷免。（記者張軒哲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法