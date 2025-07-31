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    726大罷免失利 賴道歉 823罷免 繼續與公民並肩同行

    726大罷免全敗，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，他要承擔所有批評，並向所有公民團體與支持者，深深致上歉意。（民進黨提供）

    726大罷免全敗，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，他要承擔所有批評，並向所有公民團體與支持者，深深致上歉意。（民進黨提供）

    2025/07/31 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕七二六大罷免全盤皆墨，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，並向所有公民團體與支持者，深深致上歉意；面對八二三罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。

    賴清德首先關切連日豪雨造成中南部嚴重淹水，接著話鋒一轉提到，上週六台灣人民依憲法所發起的罷免投票，以及人民所做的決定，我們都應該尊重接受。其中展現的民意，不論是對憲政體制的堅持、對國家安全和民主秩序的憂慮，或是期盼國家運作能夠有更多對話、減少對立，人民的心聲，都是執政者的責任。

    把遺憾化為改革再出發的決心

    賴清德表示，他知道，對於罷免投票的結果，許多人心裡有失落、也有遺憾，民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意。「面對未來，我們要把失落化為堅守信念的勇氣，把遺憾化為改革再出發的決心。」

    他指出，面對八月廿三日即將到來的罷免投票，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，請中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。

    賴清德強調，台灣正面臨內外多重挑戰，執政團隊會穩住陣腳、沉著應對，讓台灣繼續堅定向前走，讓民主不被擊倒。

    據了解，民進黨未於第一時間致歉，是因有公民團體不希望民進黨成罷免行動的主體，另一派意見又指責民進黨沒有人願意扛起責任，面對兩難局面，賴理解並概括承受，並於昨日中常會做出上述表述。

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