南投雙罷戰線整合 強攻民生痛點

南投罷免團體持續路掃宣傳，將調整論述，強攻國民黨在南投長期執政，卻無法改善的民生議題痛點。（「去游除垢」罷團提供）

2025/07/30 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕七二六首波罷免落幕，南投罷免國民黨立委游顥、馬文君將在八月廿三日投票，罷游、罷馬團隊在重整腳步後，也進行組織與策略整合，重新路掃宣傳，其中「去游除垢」罷團，針對罷免論述也「變陣」調整，除繼續質疑游顥親中立場，也將強攻南投交通、就醫不便等議題，針對民生痛點展開反擊，盼打破罷免「同溫層」，感動中間選民、爭取更多認同。

「草屯罷馬志工團」、「去游除垢」罷團，近日已對陸戰布局與志工協調進行策略討論，除持續推動南投雙罷戰線，也獲外地志工支持，將投入罷免陸戰，讓八二三投票更添戰力。

請繼續往下閱讀...

罷游團體表示，游顥親中立場備受抨擊，另為聚焦南投罷免的在地性，罷免主軸也會調整成主打民生議題，例如南投幅員廣大，但大眾運輸交通仍不夠便利，以及醫療資源不足，國民黨在南投長期執政，卻無法解決民生沉痾，盼透過與民眾切身相關的議題，在八二三的罷免投票獲得更多中間選民支持。

游顥團隊回應，游顥已與縣政府推動「幸福巴士」，除竹山、鹿谷、名間已上路，水里、集集、信義、南投市也陸續試營開通，未來會與醫院整合，讓搭乘的民眾就醫更方便，不容罷團抹滅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法