《力保藍委》許淑華喊2票投不同意 白營支持者不滿

2025/07/30 05:30

質疑國民黨過河拆橋 投縣府聲明︰縣長支持核三延役

〔記者張協昇／南投報導〕大罷免行動第二波投票將在八月二十三日登場，當天除了南投縣馬文君、游顥共七名藍委罷免案，民眾黨團提案的核三廠重啟案公投也一起投票，南投縣長許淑華二十八日表示，由於二張選票一起投，擔心長輩搞不太清楚，為了保住立委席次，將宣導二張都投不同意。惟引起民眾黨支持者不滿，紛紛到許淑華臉書留言怒轟「核三延役公投難道不重要嗎？」、「你們黨就自己努力吧，慢走不送！」。

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許稱擔心長輩混淆

惟縣府昨發出聲明表示，縣長一直是支持核能，絕對贊成核三延役；至於八二三投票日，由於罷免投票和核三重啟公投同時舉行，南投二位立委團隊會做識別文宣，提醒長輩分辨選票，怎麼來投票。

許淑華前天接受媒體訪問，被問及八月二十三日罷免案投票，將與核三廠重啟案公投一起投票，會有什麼影響時表示，罷免與公投同時進行，罷免要宣導投不同意票，公投若宣導投同意票，許多長輩可能混淆，執行上有困難，且過去曾經公投的案件，中央政府究竟會不會照著投票結果實行也不確定，因此跟立委討論過，若大家沒有意見的話，為保住立委席次，會宣導都投不同意。

綠營︰發言不謹慎

此話一出引起民眾黨支持者不滿，「小草」紛紛到許淑華臉書留言，批評許淑華不厚道，痛批「國民黨過河拆橋速度有夠快」、「怕有人投錯更要好好努力宣導吧？不是那樣便宜行事」。

民進黨南投縣員沈夙崢表示，罷免與重啟核四公投是不同議題，許淑華為保住立委席次而直白講出這樣話實在不夠謹慎，令人錯愕。

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