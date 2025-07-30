為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市超徵網路發酵 罷團籲普發4萬

    台中市府澄清網路社群流傳「每人普發四萬元」為不實謠言。 （台中市府提供）

    台中市府澄清網路社群流傳「每人普發四萬元」為不實謠言。 （台中市府提供）

    2025/07/30 05:30

    市府澄清、南區公所報案 一罷擊臣︰超徵就該還給市民

    〔記者黃旭磊、歐素美、許國楨／台中報導〕最近網路充斥要求台中市政府還稅於民，普發現金四萬元圖卡，中市府及市長盧秀燕急於澄清，台中市第八選區罷團「一罷擊臣」表示，七月廿六日選前，盧市長曾發簡訊稱「不投票會失去還稅於民一萬元、勞工五天假」等言論，那台中市超徵的錢也該還給市民，要求中市府普發每人四萬元現金。

    台中市長盧秀燕昨天在市政會議前表示，每個人可以有自己不同的政治選擇，我們都尊重，不過政府的施政不能做假消息、也不能做假圖卡，尤其已造成很多市民混淆，有好多人來問市政府，也造成我們第一線公務同仁很大困擾，所以必須要澄清、也必須制止。

    一人到案 稱轉傳非發起者

    一張有盧秀燕照片「台中市超徵一二○億元，學者促還富於民」圖卡，廣傳於Line等相關社群，台中市南區公所廿八日獲報向第三警分局報案，警方表示，目前已通知一名涉案男子（四十九歲）到案說明，他供稱只是轉傳並非發起者，已完成筆錄製作，將依違反社會秩序維護法函請台中地方法院審理。

    罷團「一罷擊臣」表示，台中市府的稅，是來自台中市民超徵的錢，就該還給市民，「我們都是台中市民，我們同意，也絕對支持台中市政府將超徵稅收，還稅於民」，更何況台中市府超徵的錢，應可以發出每人四萬，請盧市府盡快發放。

    議員質疑政策倡議 非造謠

    民進黨台中市議員林祈烽說，市民在個人社群媒體轉發「學者促還富於民」圖卡，原意是市民認為既然市府超徵，為何不還稅於民？屬於政策倡議，而不是造謠，盧市府此舉無疑打壓市民言論自由，企圖營造寒蟬效應。

    律師王翼升指出，憲法保障言論自由，市府超徵稅收是否還富於民，屬於合理公共政策討論，市民所轉圖卡上有「促」字，一般民眾應能辨明這是政策提議，還不是既定政策，而社維法第六十三條要件為「謠言」、「影響公共之安寧」，此圖卡既為政策提議，不知道為何市府要報案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播