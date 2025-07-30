中市超徵網路發酵 罷團籲普發4萬

台中市府澄清網路社群流傳「每人普發四萬元」為不實謠言。 （台中市府提供）

2025/07/30 05:30

市府澄清、南區公所報案 一罷擊臣︰超徵就該還給市民

〔記者黃旭磊、歐素美、許國楨／台中報導〕最近網路充斥要求台中市政府還稅於民，普發現金四萬元圖卡，中市府及市長盧秀燕急於澄清，台中市第八選區罷團「一罷擊臣」表示，七月廿六日選前，盧市長曾發簡訊稱「不投票會失去還稅於民一萬元、勞工五天假」等言論，那台中市超徵的錢也該還給市民，要求中市府普發每人四萬元現金。

請繼續往下閱讀...

台中市長盧秀燕昨天在市政會議前表示，每個人可以有自己不同的政治選擇，我們都尊重，不過政府的施政不能做假消息、也不能做假圖卡，尤其已造成很多市民混淆，有好多人來問市政府，也造成我們第一線公務同仁很大困擾，所以必須要澄清、也必須制止。

一人到案 稱轉傳非發起者

一張有盧秀燕照片「台中市超徵一二○億元，學者促還富於民」圖卡，廣傳於Line等相關社群，台中市南區公所廿八日獲報向第三警分局報案，警方表示，目前已通知一名涉案男子（四十九歲）到案說明，他供稱只是轉傳並非發起者，已完成筆錄製作，將依違反社會秩序維護法函請台中地方法院審理。

罷團「一罷擊臣」表示，台中市府的稅，是來自台中市民超徵的錢，就該還給市民，「我們都是台中市民，我們同意，也絕對支持台中市政府將超徵稅收，還稅於民」，更何況台中市府超徵的錢，應可以發出每人四萬，請盧市府盡快發放。

議員質疑政策倡議 非造謠

民進黨台中市議員林祈烽說，市民在個人社群媒體轉發「學者促還富於民」圖卡，原意是市民認為既然市府超徵，為何不還稅於民？屬於政策倡議，而不是造謠，盧市府此舉無疑打壓市民言論自由，企圖營造寒蟬效應。

律師王翼升指出，憲法保障言論自由，市府超徵稅收是否還富於民，屬於合理公共政策討論，市民所轉圖卡上有「促」字，一般民眾應能辨明這是政策提議，還不是既定政策，而社維法第六十三條要件為「謠言」、「影響公共之安寧」，此圖卡既為政策提議，不知道為何市府要報案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法