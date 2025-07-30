下游軍品供應商 國防部仍未安全查核

審計部報告指出，漢翔取得勇鷹高教機全系統產製、維修合格，但國防部未對其下游供應商安全查核。（資料照）

2025/07/30 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕審計部昨公布一一三年度中央政府總決算審核報告，針對國防部推動「國防產業發展條例」的執行情形提出四點重要審核意見，包括迄今未對供應商進行安全查核、未有效輔導廠商取得原廠認證、未明確定義非高機敏性科研項目，以及未依規定公告列管軍品清單等。

報告指出，國防部訂定的「列管軍品廠商安全查核辦法」，卻自行將下游供應商查核範圍，限縮至涉及機密工項，迄今也無廠商被實際查核案例。例如，漢翔取得勇鷹高教機全系統產製、維修合格，但國防部未對其下游供應商安全查核。

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其次，國防部推動工業合作卻未整合條例規範，導致未有效輔導合格廠商取得國外原廠認證。審計部發現，國防部自二○二一年實施補助作業要點以來，已逾三年尚無廠商提出申請，反倒是漢翔公司協同國內近卅餘家廠商，依「國防部工業合作作業規定」，透過經濟部工業合作推動協助，取得卅餘項國外技術轉移等合作品項。

第三，國科會科技辦公室召開「國防產業科技產業發展審議會」，下設由國防部負責的「國防科技前瞻需求組」，截至今年四月止，國防部軍備局仍未明確定義非高機敏性國防科研項目範圍，也未擬訂國防科技前瞻需求組作業程序。

最後，前述審議會推動補助產業開發國防裝備品項經國防部國防創新小組請各軍種及中科院，按「系統整合」等六大領域，擇列其中廿五項包括「蜂群無人機」等開發項目。然而，國防部卻僅將其中一項列為公告列管軍品，其餘廿四項未先納入，以致不能在廠商申請資格級別認證時辦理安全查核，未能落實國防安全管控。

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