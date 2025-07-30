雷神浮報軍售金額 溢收52億返還繳庫

（圖取自審計部113年度中央政府總決算審核報告）

2025/07/30 05:30

審計部︰對美軍購執行管理5缺失 應改善

〔記者方瑋立／台北報導〕審計部在一一三年度中央政府總決算審核中揭露，雷神公司因向美國國防部提供不實資訊、重複收費，造成愛國者二型飛彈性能提升暨愛國者三型飛彈系統採購案等兩項軍購，溢收及賠罰金額達一億六二○二萬美元（約台幣五十二億餘元），相關款項已全數返還繳庫。但我國防部及所屬在對美軍購的執行與管理上，仍存有價格稽核機制等五項缺失，應研謀改善。

審計部報告指出，雷神案顯示現行軍購價格稽核機制不足，恐導致行政管理費用隨之高估，應全面清查雷神相關案項，如有類似情形，應協請美方爭取退還。

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對此，國防部回復，持續透過美國在台協會（AIT），請美方針對我國軍購案議約內容增加稽核及查驗頻次，並請合約審計局等單位清查雷神其他案，本案溢收行政管理費六一二萬餘美元（約台幣近二億元），已於去年十二月返還繳庫。

國防部再請美退27億

其次，審計部指出，國軍部分主要裝備早於一○三年至一○九年間完成交裝，但其初次備份件至今仍未交運，導致軍購案預付款項長期滯存美國聯邦儲備銀行，餘額比待補物資金額高出逾一億美元。國防部回應，已請美方退還八三五三萬美元（約台幣廿七億餘元），並要求加速交運。

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