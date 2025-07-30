軍方明後年購4.8萬架無人機 政院擬再增5萬架

戰術型近程無人機（資料照）

2025/07/30 05:30

〔記者方瑋立／綜合報導〕軍備局昨廣邀廠商進行無人機說明會，預訂明、後年籌獲四萬八七五○架無人機；行政院經濟部航太小組官員更於會中透露，政院有意再增購近五萬架無人機增強社會防衛韌性，全案目前正審核中。不過，審計部昨公布一一三年決算報告指出，國防部籌建各類型無人機的採購、訓練及後勤維保規劃並未盡周妥，操控手需求與訓練量能存在落差。

審計部︰操控手量能有落差

軍備局七月廿二日公開徵求，指明、後年有意採購五型合計四萬八七五○架無人機。不過，經部航太小組官員昨在軍備局主持的說明會上透露，行政院有意再增購近五萬架無人機，增強全國基礎建設等重要設施的安全防衛，此案已在審核當中。

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然而，除購置無人機外，操控手數量等配套措施也應到位。據審計部資料，陸軍去年委託中科院產製一百架戰術型無人機，並代訓協助取得操作證。經查訓練與量能規劃及執行，陸軍同年委託中科院辦理專業高級IIc證照換照班隊訓練，以六軍團為例，十三名參訓人員僅一人換照成功，且截至查核日止，僅二人證照仍有效。

另截至去年九月底止，陸軍聯兵營監偵排無人機操控手八十六人，其中廿五人、近三成人員複訓時數未達陸軍當時每月不得少於四小時的規定；又陸軍為滿足夜間偵蒐任務委託中科院開辦無人機夜航訓練班隊，八十六人中符合參訓資格者僅有卅六人，實際參訓並取得夜航資格者僅六人。

其次，陸軍於去年七月成立無人機訓練中心，規劃年訓三百人，但今、明年接裝的軍用商規無人機的操控手需求破千人，訓練量能顯有不足；又陸軍規劃取得經民航局認證的四座考照場，截至去年十一月底尚未完成申請，相關訓練規劃與需求存有落差。

對此陸軍回復，今年一月已修訂「載具單位操作手冊」，供操控手遵循，並檢討將無人機換照考試鑑測項目納入駐地訓練要項實施，另將加強執行無人機飛行訓練，及協調中科院研討後續流路規劃，以增進人員夜間操作職能。

陸軍︰增開訓練班滿足需求

針對無人機訓練中心，陸軍說，今年度因應需求增開訓練班，計畫年訓量一一六○員，可滿足陸軍各部隊無人機操控手派訓需求；另已規劃今年辦理訓場整修委託設計，預計明年度完成五座無人機訓練及考照場所整建。

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