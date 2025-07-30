站出來「接住」公民 沈伯洋啟動罷後行動座談

民進黨立委沈伯洋昨起舉辦一系列「罷免後行動座談」。（資料照）

2025/07/30 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕首波「七二六」大罷免落幕，廿四位國民黨立委罷免案皆以失敗告終，持續努力連署、宣講、掃街的罷團志工們多感到失落。為了「接住」在罷免過程中積極投入的台灣公民，民進黨立委沈伯洋昨起舉辦一系列「罷免後行動座談」，包含昨晚首場北北基場、今日台中場及八月一日的桃園場，希望給予罷團志工們心理諮商、法律協助及提供罷團未來計畫的支援。

給予志工心理諮商 法律協助

座談會部分，沈昨受訪透露，首先，他會與先針對心理層面的調適，與罷團志工們聊聊，他也會與民進黨立委陳培瑜給予專業的心理諮商資源轉介；再者，有不少罷團在本次罷免過程中被告，他們在先前已提供法律資源，會再次盤點是否有遺漏、尚未獲得協助的朋友。

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沈續指，一些結束罷免的團體會想去協助「八二三」罷免，他會和他們討論如何支援，也會和他們談年底前藍白可能會通過哪些法案；罷團志工們若在思考成立組織協會、民防、投入里長選舉或地方創生等可能性，他都可以給予相應資源或幫忙。

他強調，活動結束前，會收集大家未來想做的行動、有哪些該檢討的問題等，會後他會再彙整罷團朋友們的意見，思考哪些他能給予協助，並視罷團需求舉辦後續的培力營。

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