指史上最長延會卻無案可審 公督盟：藍白不要再惡搞

立院院會昨天無可三讀的法案，形同無案可審。公督盟執行長張宏林昨表示，藍白既然已經無心開會，就請他們不要再惡搞行政團隊。（資料照）

2025/07/30 05:30

〔記者林欣漢、謝君臨／台北報導〕在藍白主導下，立法院本會期共延會三個月，是有史以來最長的會期，但六、七兩個月僅通過十九個法律案，院會昨天更無可三讀的法案，形同無案可審。公督盟執行長張宏林受訪表示，藍白既然已經無心開會，就請他們不要再惡搞行政團隊；立院民進黨團幹事長吳思瑤批說，這次的延會就是毫無正當性，社會都看得很清楚。

立院院會昨僅處理上週五院會朝野共識的討論事項，包括法律案、公決案共十三案，全數交付協商，沒有可以三讀的法案，上午九點會議開始，僅十六分鐘即散會，也不處理臨時提案。

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張宏林表示，七二六罷免結果揭曉，藍白在大勝的情況下，一直要求執政黨反省，卻未看到在野政黨也適度做出調整，這是很糟糕的。如果在野立委覺得台灣要休養生息，應該要趕快調整現在這種惡意、無目的的延會，請他們不要再這樣惡搞行政團隊。

對於相關批評，國民黨團書記長王鴻薇昨受訪表示，民進黨立委是不是只想自己放暑假，卻不曉得人民的痛苦是什麼？他們沒有想到八月一日以後，這麼多外銷產業、勞工所受到的衝擊，現在就在等行政院提出特別預算、立法院趕快通過，這不就是因應美國關稅貿易戰應有的態度嗎？

藍：因應美國關稅戰

綠：延會毫無正當性

吳思瑤反駁，王鴻薇所言就是一種「錯誤的解讀」，甚至是給社會亂帶風向，立院的會期是憲法規定的，「我們都要回選區去問政服務、爭取建設。」她批評，可以預測，到八月底的每一次院會大概都是這樣，藍拒絕承認，這次的延會就是毫無正當性，社會都看得很清楚，也不需要再去硬拗。

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