監院公布政治獻金結算》柯吳配去年首次申報餘6000萬 年底賸2800萬

民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈政治獻金至去年底仍賸餘二八○○餘萬元。（資料照）

2025/07/30 05:30

〔記者方瑋立、林哲遠／台北報導〕監察院昨公告一一三年總統、副總統擬參選人收支結算表及第一次賸餘結算表，民眾黨提名的正副總統候選人柯文哲、吳欣盈政治獻金至去年底仍賸餘二八○○餘萬元；不過，監察院今年三月查核報告認定柯違反「政治獻金法」，裁處三七四萬元罰鍰，並沒入五五七九萬餘元，柯目前對此處分提起訴訟中，也尚未至監院「補更正」申報資料，未來恐需由司法介入追討。

監院裁沒入5579萬 恐需司法追討

民眾黨發言人張彤回應，監察院把「非政治獻金」視同政治獻金，甚至擴權裁罰，侵害人民權益，在訴願結果還沒出爐前，監察院急著放話，甚至至今不願面對「小英商號」、「賴桑小舖」是否標準一致。監察院追殺被不當關押的柯很在行，但監委是不是違法使用公務車，沒給社會大眾一個交代，早已無法讓人民信服。

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白營：訴願未出爐 監院就放話

據監院公布資料，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴的政治獻金合計新台幣五億餘元，首次申報收支相抵後餘額七六八萬餘元；國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的政治獻金合計二億餘元，首次申報收支相抵後餘額六一五萬餘元。

柯文哲、吳欣盈政治獻金合計四億六九七萬餘元，截至去年二月「首次申報」資料，帳面剩餘六○三四萬餘元。然而，據柯「第一次賸餘」結算收支表，其專戶自去年二月十三日至十二月卅一日持續有支出，包括參加公職人員選舉使用支出三二三七萬餘元、捐贈台灣民眾黨七十一萬餘元，且捐贈二百萬元給原由李文宗擔任董事長的「眾望基金會」。

監院今年三月公告柯文哲違反政治獻金法，其收支狀況有四大類違法情形，包括故意申報不實收支金額達六千五百餘萬元，因此裁罰柯新三七四萬元罰鍰，並應沒入五五七九萬餘元。

監院昨回應本報提問表示，針對柯「首次申報」查核，除裁罰外亦請針對申報內容進行補更正，期限近日將至，已去函催請當事人申報。首次申報結餘若有變動，也將影響到「第一次賸餘」結算表。

至於監察院裁定沒入為何未列入？監院說，柯文哲對該裁處的訴訟仍進行中，監院已尚未收到補更正內容。原裁定五千多萬元沒入金額，原有包含「已支出」部分，需視判決結果方知是否需追討。

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