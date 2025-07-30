因應八二三反罷免及公投》藍黨魁選舉傳延期 挺盧派：勿隨意更動

國民黨主席選舉期程規劃，昨傳出要延到十月十八日投票。（資料照）

2025/07/30 05:30

〔記者施曉光、羅國嘉／綜合報導〕國民黨今日中常會可望討論組發會所擬黨主席選舉期程規劃，原本上週末傳出投票日訂在九月廿七日，昨卻傳出要延到十月十八日投票。被外界視為「挺盧」的國民黨前秘書長李乾龍昨受訪表示，期盼黨中央選舉要有既定時程表，不要隨意更動。

擬延到十月十八日投票

不具名的黨內人士說，在大罷免結束以前，黨中央的要務仍須以反罷免為主，同時避免對八二三反罷免、重啟核三公投造成干擾，甚至考量因素還有所謂「兼顧有意參選者方便『表態時間』」，因此整個規劃期程要延後大約三週，原本國民黨主席朱立倫在五月底受訪時公開宣布七月公告、九月選舉、十月召開全代會交棒的「改選時程不變」承諾，也將因此生變。

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日前傳出國民黨規劃今日中常會通過後隨即公告選舉，八月十八日、十九日受理候選人登記，九月廿七日投票，在十月廿五日或廿六日召開全代會交接；但昨日又傳出變化，選舉公告時間將改在本月三十一日，九月上旬辦理候選人領表登記作業，十月十八日投票。對於上述說法，國民黨文傳會主委林寬裕昨以「尚無所悉」回應。

對此，李乾龍昨天受訪表示，黨中央既然說九月要選，應該沒有理由再延，期盼黨中央選舉要有既定時程表，不要隨意更動，也要尊重中常會的決定，他不在其位，不好去置喙。

他也說，黨內推舉新任主席的「最大公約數」聚焦在台中市長盧秀燕身上，全國地方議會正、副議長九成都支持，希望盧秀燕能夠帶領藍營前進。

李乾龍表示，因為接下來還有第二波八月廿三日罷免案，其中台中市包括藍委江啟臣在內，有三席立委面臨罷免投票，所以他推算盧秀燕應該在八二三之後就會表態。

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