自由日日shoot》憲法法庭癱瘓卡關 人民聲請釋憲 354案躺平

藍白立委兩度封殺大法官被提名人，使憲法法庭陷於癱瘓，四大釋憲案卡關，也造成人民釋憲案躺平，權益受損。圖為憲法法庭開庭情形。（資料照）

2025/07/30 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕立法院藍白立委主導下，日前再度全部封殺七名大法官被提名人人事同意案，使憲法法庭仍為癱瘓狀態，無法行使釋憲、裁定暫時處分等職權，不僅行政院、民進黨立院黨團、監察院分別就中央政府總預算案、財政收支劃分法、憲法訴訟法、選罷法等四件釋憲案無法獲得救濟，且因憲法法庭無法正常運作，使人民聲請占九成二、高達三五四件釋憲案只能躺著不動，權益嚴重受損。

兩度各提名七位大法官皆遭封殺

法界人士示警，賴清德總統兩度提名各七位大法官被提名人，幾乎都是法界、法學界的精英，被藍白立委以「非專業」理由全部封殺，已使得優秀法界人士視大法官職位為畏途，恐不願接受大法官提名，憲法法庭若無法順利運作，將使全民受害。

請繼續往下閱讀...

立法院去年十二月三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告人數不得低於九人，法界質疑，此規定形同讓憲法法庭實質停擺，無法運作。

依憲法法庭截至今年六月卅日統計，憲法法庭自二○二二年一月起實施新制三年半以來，新收七五八九件釋憲聲請，人民聲請七五一○件最多，占比逾九成八；而三八五件未結案件中，多達三五四件為人民聲請案，占比達九成二；其次是法官聲請廿一件、政府機關、立委各五件。

憲法法庭尚未結案的受理案，有廿九件主案、併案五十九件，其中廿三件主案、五十五件併案為人民聲請，另六件主案中，以憲法法庭已受理民進黨立院黨團聲請憲訴法、監察院聲請中央政府總預算案，較受矚目。憲法法庭五月已召開憲訴法說明會，因立院將大法官評議人數提高為十人，宣告違憲必須有九人，目前停擺中。

另外，行政院對中央政府總預算、財劃法聲請釋憲，及民進黨所提選罷法、總預算及財劃法，仍未受理，遭到卡關。

九成二民眾釋憲案 只能先凍結

總預算等四案 也無法獲得救濟

憲法法庭停擺後，約九成二民眾釋憲案，目前被凍結無法處理，以受矚目的「性侵害追訴權時效」釋憲案為例，據統計，近廿年來，有一○九七位被害人因追訴權時效太短無法提告，使許多加害人仍逍遙法外，民團聲請釋憲已獲受理，但無法開會評議，釋憲結果仍遙遙無期，其他還包括未成年子女的收養限制、勞工加班資格認定等案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法