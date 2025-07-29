壯大組織 草屯罷團籲台派加入志工

從台南到南投當志工半年，郭惠蓉三階繼續歸隊，深入中寮鄉聚落舉牌。（草屯罷馬志工團提供）

2025/07/29 05:30

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕深入南投村里當罷免馬文君志工半年的郭惠蓉，七二六第一波罷免失敗後，看到網路檢討「民進黨不夠投入」的聲音，她建議台派人士多多加入當綠營志工，壯大民進黨地方組織，才能與國民黨在地方盤根已久的勢力相抗衡。

陳紀衡建議回到罷免是愛的論述

陳紀衡建議，八二三南投罷免投票，罷團應回到原本的初衷，讓「罷免是愛」的論述，喚回中間選民的心，緩解仇恨對立，才不會讓中國看到台灣社會撕裂而稱心如意。

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今年春節過後就從台南到投一罷馬區當罷免志工的Doris郭惠蓉表示，全國有不少縣市跟南投縣一樣，從縣市長到立委、議員、代表、村長，大多是國民黨籍的政治人物，這些政治人物在各鄉鎮市甚至村里，都有自己的服務人員或樁腳，可以在第一時間知道民眾的需求。

反觀民進黨的民代或村里長人數很少，地方組織很薄弱，能幫忙在地方跑腿服務、了解需求的人力少而且也無法全面。南投縣幅員遼闊，自己走一整天才走了中寮鄉三個村，綠營民代能有多少分身？建議台派人士多多加入當綠營的志工，繼續深耕地方，壯大民進黨地方組織，成為公民運動的大靠山。

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