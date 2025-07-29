罷團「中三拒瓔」不放棄 持續路口宣傳

「中三拒瓔」罷團志工在潭子區站路口，志工表示，民眾的鼓勵變多了。 （罷團提供）

2025/07/29 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第三選區的罷團目標一致，但想法不同，目前分成「中三拒瓔」及「希望無瓊」兩組人馬，分別由發言人Connie及領銜人紀崑江帶領，持續進行罷免國民黨立委楊瓊瓔，七二六大罷免失敗，但兩組人馬都不放棄，昨天志工分別到潭子及神岡站路口宣傳同意罷免，兩地志工皆表示，七二六以後，出攤遇到民眾的鼓勵變多了。

罷團分兩組人馬 分進合擊

「中三拒瓔」志工昨天上午八點就到潭子區中山路與雅潭路口舉牌，宣傳同意罷免國民黨立委楊瓊瓔，下午五點並到神岡區中山路與大富路口，晚上七點半則到潭子區勝利夜市，發言人Connie表示，目前罷團討論要採取更貼近民眾的方式來宣傳，用更貼近一般長輩選民的方式來宣傳罷免。

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出攤宣傳 民眾鼓勵變多了

「希望無瓊」紀崑江表示，志工昨天上午到神岡交流道附近的中山路站路口，宣傳同意罷免。

不管是「中三拒瓔」或「希望無瓊」，罷團志工表示，自從七二六以後，出攤遇到民眾的鼓勵變多了，他們強調「黑暗總會過去，日頭一出猶原是好天氣」，大家先好好休息，然後全力經營衝刺八二三罷免投票。

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