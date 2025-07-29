823罷免羅明才 北市罷團支援相挺

新北市公民團體「拔羅波」爭取民眾支持，同意罷免藍委羅明才。（罷團「拔羅波」提供）

2025/07/29 05:30

〔記者翁聿煌、蔡愷恆／綜合報導〕公民團體七月廿六日首波罷免案雖以失敗告終，但八月廿三日仍有第二波罷免投票，包含新北市第十一選區藍委羅明才；罷羅團體「拔羅波」發言人琪琪表示，團隊堅定向前行，並獲得台北市「文山退葆」、「剷除黑芯」等多個罷團轉移陣地協助，讓「拔羅波」士氣大振；羅明才陣營回應，雖然第一波藍委罷免案全軍覆沒，但團隊不會大意，將於八月二日成立反罷免後援會，全力應對。

琪琪表示，新北市第一波五席藍委罷免案未能通過，「拔羅波」從中吸收經驗、汲取教訓，罷團志工發現，國民黨會用簡略的口號「不同意就可領一萬元、同意就拿不到一萬元」來打動民心，模糊為何罷免不適任立委的嚴肅議題。

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強化陸戰宣講 爭取認同

琪琪說，罷團志工的優勢是有足夠的論述能力，「拔羅波」將在有限時間內，分階段透過「客廳會」把理念傳達至社區和家戶，增加民眾支持罷免的意願。

此外，「拔羅波」也會把鄰近支援的罷團納入輪值排班，加強對羅明才個人的言行和立院表現進行檢討，透過廣告看板、行動卡車和陸戰宣講，在最後三週積極爭取選民認同。

「文山退葆」領銜人高麗菜表示，團隊將重整旗鼓，支援羅明才罷免案，待八二三罷免投票告一段落，將安排謝票行程。

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