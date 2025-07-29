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    完成412項聯戰課目 漢光演習見軍率創新高

    立法院外交及國防委員會昨邀請國防部長顧立雄報告「漢光41號演習實施成果、檢討與後續策進作為」。（記者塗建榮攝）

    立法院外交及國防委員會昨邀請國防部長顧立雄報告「漢光41號演習實施成果、檢討與後續策進作為」。（記者塗建榮攝）

    2025/07/29 05:30

    〔記者黃靖媗、涂鉅旻／台北報導〕漢光四十一號演習已於十八日落幕，立法院外交及國防委員會昨邀請國防部長顧立雄報告「漢光四十一號演習實施成果、檢討與後續策進作為」。國防部報告指出，本次演習完成四一二項聯戰課目演練。顧立雄指出，這次後備動員主要是在驗證後備恢復戰力所需時間，由於「原兵歸原單位」恢復戰力的所需時間較短，所以規劃儘量以原兵歸原單位的方式進行。

    國防部作計室次長連志威報告指出，國軍漢光四十一號演習採實戰化訓練方式，完成十天九夜晝夜連續演練，操演全程以共軍各項犯台可能行動設計演習想定，誘導三軍各級部隊完成四一二項重要聯戰課目演練；相關戰略溝通文宣成品、新聞總觸及率一四七三萬五千餘次、按讚數六十五萬四千餘次，創歷史新高，有效提升「見軍率」。

    後備部隊方面，連志威表示，本次人力動員演習，優先選擇符合部隊建制所需軍種、專長人員實施教育召集訓練，整體報到率達到九十九．三％；經綜彙步兵二○六旅召訓官兵問卷調查，總體滿意度達八十五．二％。

    對美採購第二批M1A2T戰車抵台

    另外，我國對美採購第二批、四十二輛M1A2T戰車正式運抵台灣，國防部昨日凌晨委託民間拖板車，將這批新銳戰車從台北港運輸至新竹湖口裝甲兵訓練指揮部，陸軍同型戰車數量已達到八十輛。至於日前首度公開實彈射擊的首批三十八輛戰車，由於已完成各項成軍前驗證，將在今年底前擇期成軍。

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