雖然中共介入罷免 官員：兩岸問題不是主因

中共介入台灣的罷免選舉是否發揮成效？官員分析，雖然中共有介入罷免，但兩岸問題不是最主要的決定因素。（資料照）

2025/07/29 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕首波廿四位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案，上週全數遭到否決。中共介入台灣的罷免選舉是否發揮成效？官員分析，雖然中共有介入罷免，但兩岸問題不是最主要的決定因素。

中共官方在大罷免前操作不斷，中國國台辦發言人朱鳳蓮六月廿五日在例行記者會聲援國民黨，大嗆民進黨無所不用其極打壓在野政黨，變本加厲製造「綠色恐怖」，國台辦與中共官媒企圖影響我七二六罷免投票意圖明顯，在罷免投票前，從中央到地方官媒相關影音與文章多達數百則，藉由微博、抖音、微信反覆推送，並經由部分台灣媒體報導，再加工渲染，反覆擴散。

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兩岸官員昨受訪表示，這次是結構性問題，罷免團體的「文宣戰」做得相當不錯，但是只有空軍，民進黨的組織沒有動員起來，地方黨部沒有積極動員，等於沒有打組織戰的陸軍；反觀國民黨的空軍、陸軍全部出動，最後階段動員非常徹底，從市長、地方黨部及各地組織等，又有普發現金一萬元加持。

他強調，雖然中共介入這次罷免很多，即便投票前兩天在德國世大運發生中國搶奪我方賀電，也未產生太大影響，國民黨守住了藍大於綠的選區，兩岸問題顯然不是最主要的決定因素。

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