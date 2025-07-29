朱：八二三寸土不讓 7席都不能少

面對後續八二三仍有七席國民黨立委的被罷免案，國民黨主席朱立倫昨日召集主要黨務部門，全面整合文宣、空戰、地方組織，啟動區域聯防。（翻攝臉書）

2025/07/29 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕七二六大罷免失利，面對後續八二三仍有七席國民黨立委的被罷免案，國民黨主席朱立倫昨召集主要黨務部門，全面整合文宣、空戰、地方組織，啟動區域聯防。朱強調，八二三寸土不讓，七席的任一席都不能少；對於同日由民眾黨所發起的「重啟核三」公投，國民黨也力挺支持。

朱立倫表示，民進黨七二六大罷免的失敗，是人民對在野制衡力量的殷切期盼，國民黨經過這次挑戰，更要以「戰戰兢兢、如履薄冰」的態度，回應人民的期待。艱鉅的挑戰並沒有過去，八二三民進黨仍然沒有放棄用惡意的罷免試圖撕裂社會，持續讓台灣陷入內耗。國民黨責無旁貸，必須站在第一線，與在野陣營的夥伴一起，守護民主、守護制衡。

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朱立倫昨召集組發會、文傳會、KMT STUDIO等主要黨務部門，全面整合文宣、空戰、地方組織，啟動區域聯防，強調要守住每一位在立法院的優秀戰將，「七席，一席都不能少」。

另，七二六大罷免後，在野呼籲內閣改組，國民黨立委牛煦庭說，改組是一種負責的方式；另一種方式是立即務實調整政策，做出讓步，包括還假於民、軍人加薪、普發現金、財劃法修法等。

至於外界建議聯合政府，國民黨立委徐巧芯認為不太可能，以賴清德總統過去的個性，藍白應該沒人想組聯合政府。國民黨立委吳宗憲也說，為了國家，不要說綠白，藍綠都可合，但執政黨對在野黨所提法案就是不願通過，賴總統現在就是要走對抗，多數藍委都認為聯合政府不太可能，應該也沒人想和賴政府組閣。

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