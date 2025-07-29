冷眼集》留下傅崐萁，真的好嗎

傅崐萁領導的國民黨團，一年多來毫無底線、規矩、方圓的鬥爭手法，密集透過專業素質甚差的成員聯手推出，以至顛覆民主憲政的地步。（資料照）

2025/07/29 05:30

記者鄒景雯／特稿

「禍兮福所倚，福兮禍所伏」所謂禍福相倚的道理，是二五○○多年前即已產出的人類智慧，在當代現實生活中依舊屢試不爽，端看每個群體或個人的處世格局與應事態度。

中國國民黨在七月廿六日保住廿四席立委，經過幾日沉澱之後，不少人「發現」傅崐萁總召居然將繼續主導國民黨在國會的作為，一切將回歸中道運作遭致破壞的「基本面」，新的「不滿」又開始重新在輿論市場浮現。由此還衍生出第二層的「不安」，投票前不少人並不看好有多少席國民黨立委能成功被罷，主因是罷免的高門檻設計；但是一個都沒罷成，等於「無差別過關」，失去警告國民黨的起碼平衡，同樣讓選民、特別是「非罷區」的民眾有了更冷靜的斟酌。

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七二六開票揭曉當晚，國民黨第一時間立刻點名賴清德總統辭去黨魁、行政院長卓榮泰下台、立院總召柯建銘辭職，「乘勝追擊」的動作十足，完全沒有交代何以一個國會最大黨短短一年多就有高達三十一席立委被罷免成案的反省，這是國民黨看待「罷區」選民再給一次機會的應有謙卑？

許多政治觀察事後驗證確認，「無差別罷免」不若選定仇恨值較高的特定立委進行「精準罷免」更能說服選民，這次的投票結果顯示並未喚起中間選民的青睞與投入，導致同意票不敵不同意票。倘若此一評估是接近事實的，則傅崐萁的所作所為是中間選民欣賞的對象嗎？他應該在未來的立法院因取得民意「背書」（反傅者認為其只是逃過一劫）、而我行我素、甚至變本加厲嗎？一手牽成他的國民黨如今該如何定義傅？他是資產、還是負債？

台灣自民選總統之後，不乏出現國家元首與國會多數黨分屬不同政黨的時刻，執政黨面對朝小野大的施政困境，例如陳水扁時代，早有領受，但是比較兩代的國會運作，前後相差二十餘年，盡管對於行政部門的掣肘所在多有，兩黨的路線也十分迥異，然過去再對峙激烈，至少還在「就事論事」的軌道上行走，很大的原因是菁英論政，不至於離經叛道太遠。反之，傅崐萁領導的國民黨團，一年多來毫無底線、規矩、方圓的鬥爭手法，密集透過專業素質甚差的成員聯手推出，以至顛覆民主憲政的地步，多項釋憲案待決，具體說明了史上最荒謬。當代國民黨難道已無一人能理性？

留下傅崐萁的國民黨，至少應該回答以上來自民間的諸多疑問，光這點就夠國民黨該頭痛的，倘若國民黨與傅崐萁相濡以沫，自覺是小菜一碟，則對國民黨是禍是福？相信很快就能獲得答案。

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