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    學者：藍若續走傅路線 將影響明年選舉

    六大親中法案爭議內容

    六大親中法案爭議內容

    2025/07/29 05:30

    六大親中法案 藍白可能三讀闖關

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免失利，朝小野大的國會版圖不變，「中配入籍年限六年改四年」等六大親中法案，未來可能搭上藍白失速列車三讀闖關。學者昨分析，若國民黨繼續走「傅崐萁路線」，執意通過高度爭議親中法案，將影響明年縣市長選舉，流失大量中間選民，除非盧秀燕、朱立倫都不想選總統了。

    台灣大學政治系副教授陳世民受訪表示，這次罷免結果不是「反共抗中」的失敗，而是國民黨訴求「民主制衡」的成功。這次五百多萬人投票，佔全台一千七百萬選民的三分之一，卻都是藍營的優勢選區，投票結果不代表國民黨所提法案或傅崐萁種種作為都是對的。

    陳世民指出，今年四月之前的國會是國民黨團總召傅崐萁在主導，國民黨主席朱立倫管不動不分區立委；但這次大罷免，顯示國民黨企圖走回「正常藍」路線，罷免前夕國民黨喊的最響亮口號是「台灣要民主、民主要制衡」。

    陳世民談及，國民黨應警惕過去一年半的「傅崐萁路線」不應該再延續。這次投票不是傅崐萁路線的成功，也不是替傅路線背書，國民黨應走回「正常藍」中間路線，對於一堆令人質疑的法案，應該非常謹慎。國民黨若要硬推，將影響明年地方選舉、二○二八總統大選，當然這還要看未來誰當國民黨主席。

    「要選總統的，不應強推中配六改四法案」。陳世民說，這次罷免有讓國民黨立委嚇到，目前這些法案躺在立法院不敢動，如果仍要強推中配六改四，就算多了幾萬張中配選票，「洗人口」效果也是幾年後才會顯現，但會流失中間選民支持，罷免團體一定會出來抗議反對；「兩岸內戰關係尚未結束」相關修法，更是具有高度爭議。

    他研判，民眾黨立委陳昭姿重新講「綠白合」，相信藍白在罷免後，可能不敢硬推爭議法案，不然距離地方選舉只剩一年多，再兩年半要總統大選，除非盧秀燕、朱立倫都不想選總統了。

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