天坑案 監院糾正竹縣府多項違失

新竹縣竹北「豐采520」建案發生「天坑」事件。（資料照）

2025/07/29 05:30

〔記者林哲遠、黃美珠／綜合報導〕新竹縣竹北市「豐采五二○」建案先前爆發「天坑」事件，縣長楊文科等縣府官員相繼遭檢方起訴，監察院三日通過監委施錦芳、紀惠容所提調查報告及糾正案，認定新竹縣政府有都市計畫變更、施工管理、公安維護及建照變更審核等多個環節的嚴重瑕疵，核有重大違失。

監委提出竹縣府五大瑕疵，包含：一、標售後放寬用途限制，嚴重斲傷政府公信力；二、都市計畫審議程序與實體均有重大瑕疵；三、施工監督管理機制失能，公安維護嚴重怠失；四、結構安全與損鄰處理疑慮未清，雖已復工仍應檢討；五、建照變更幅度等同新案，率用舊函釋規避新法規。

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監委調查亦發現，該建案歷經二次重大設計變更，計畫內容已有實質鉅變，形同另一新開發計畫，該府卻仍率予適用民國九六年舊有建造執照，致建築期限延長達十六年。

對於監察院通過對新竹縣政府的糾正案，新竹縣府昨表示感謝監委的指正，但也強調縣府依法行政，依都委會大會審議，歷次復工都經第三方專業技師公會鑑定、開挖，確認公共安全無虞才復工；建照變更程序，也都依中央建築主管機關規定辦理。

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