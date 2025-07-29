為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    天坑案 監院糾正竹縣府多項違失

    新竹縣竹北「豐采520」建案發生「天坑」事件。（資料照）

    新竹縣竹北「豐采520」建案發生「天坑」事件。（資料照）

    2025/07/29 05:30

    〔記者林哲遠、黃美珠／綜合報導〕新竹縣竹北市「豐采五二○」建案先前爆發「天坑」事件，縣長楊文科等縣府官員相繼遭檢方起訴，監察院三日通過監委施錦芳、紀惠容所提調查報告及糾正案，認定新竹縣政府有都市計畫變更、施工管理、公安維護及建照變更審核等多個環節的嚴重瑕疵，核有重大違失。

    監委提出竹縣府五大瑕疵，包含：一、標售後放寬用途限制，嚴重斲傷政府公信力；二、都市計畫審議程序與實體均有重大瑕疵；三、施工監督管理機制失能，公安維護嚴重怠失；四、結構安全與損鄰處理疑慮未清，雖已復工仍應檢討；五、建照變更幅度等同新案，率用舊函釋規避新法規。

    監委調查亦發現，該建案歷經二次重大設計變更，計畫內容已有實質鉅變，形同另一新開發計畫，該府卻仍率予適用民國九六年舊有建造執照，致建築期限延長達十六年。

    對於監察院通過對新竹縣政府的糾正案，新竹縣府昨表示感謝監委的指正，但也強調縣府依法行政，依都委會大會審議，歷次復工都經第三方專業技師公會鑑定、開挖，確認公共安全無虞才復工；建照變更程序，也都依中央建築主管機關規定辦理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播