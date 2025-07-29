否決普發現金？ 柯建銘：亂講一通

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/07/29 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕七二六大罷免失利，民進黨檢討聲浪四起，普遍將「普發一萬元」視為關鍵因素之一。據傳，府院事前曾評估在藍白普發現金提案版本中擇一支持，並提出「排富」但書，但未獲立院民進黨團採納。對此，民進黨團總召柯建銘怒斥「亂講一通！這是假訊息！」

外傳府院曾規劃在國民黨版的一萬元或民眾黨版的六千元中擇一支持，並提出「排富」但書，就能避免被藍白操作，也能順勢裂解藍白，但未獲柯建銘同意。

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違憲問題 政院怎麼可能屈服

「亂講一通！」柯建銘稍早受訪時強調，行政院沒有這樣的規劃，黨內不知道是誰，根本離現實太遠，包含府院黨都非常清楚，「我們不會隨國民黨起舞！」一萬或六千還要「排富」，「從來沒有這種聲音、規劃、思考。」

柯建銘指出，這是行政權、違憲的問題，「用膝蓋想也知道，行政院怎麼可能屈服？」他說，「消息原點講的話是錯的，黨內有誰跟總統、行政院長開會過，每一場我都在場，所以這是假訊息。」

此外，據傳府院黨原有共識採取「精準罷免」，柯卻直接對外喊出「全面罷免」。柯表示，「大罷免、大成功是我講的沒錯，民進黨至今沒有人講過『精準罷免』，不知道怎麼會多出這個詞。」八二三第二波罷免投票才是「精準罷免」，現在才是關鍵時刻。

記者詢問除了澄清訊息之外，是否有補充說明之處？柯建銘直言：「不必，我們要尊重總統。我不是放話的咖，我是開大門走大路的咖，我要講話臉書會寫得很清楚。這兩個都沒有，都假的。不要讓行政院、總統蒙羞。」

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