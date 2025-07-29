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    大罷免失利》民進黨派系：將選民推向對立、疏離

    罷免結果失利，民進黨檢討聲浪四起，普遍將「普發一萬元」視為關鍵因素之一。圖為先前民進黨新北市黨部協助罷免宣傳。（資料照）

    罷免結果失利，民進黨檢討聲浪四起，普遍將「普發一萬元」視為關鍵因素之一。圖為先前民進黨新北市黨部協助罷免宣傳。（資料照）

    2025/07/29 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕大罷免失利，民進黨內檢討聲浪四起，各派系人士認為，第一時間的應對有兩大敗筆，一是沒有人要認錯、沒有展現反省態度，二是快速切割讓罷團心寒；另政策溝通、選戰策略與兩岸論述都未能掌握社會氛圍，相對簡化的兩岸論述造成藍綠對立局面，也將中間選民推向對立，或因標籤化疏離，必須修正路線、擘劃檢討方案。

    派系人士認為，誠然大罷免是公民行動，但最後階段民進黨有實質參與，包含站台助講、設定黨公職連署責任額等，罷免國民黨立委也符合民進黨期望，民進黨難以完全撇清政治責任，黨主席有責任面對並處理後續效應。

    各派系人士普遍認為，普發現金政策對社會氛圍有全面性影響，非都會區民眾即使支持罷免，「問他想不想拿普發現金，還是說想」，執政團隊應該更積極說明政策選擇的排序和考量，不是只以「違憲」為由回絕；另一派系人士也說，民進黨有多次選舉經驗，應該了解這項議題帶來的衝擊。

    黨內應該集體承擔 迅速整隊

    派系人士指出，「精準罷免」或「全面罷免」的戰術選擇也是一大變因，這些罷區本來就是藍營優勢選區，沒有集中資源如何打贏？民團的量能與經驗夠不夠？民進黨適不適合當側翼？都值得反思。派系人士說，事已至此，民進黨「可以失敗、但不能潰敗」，黨內應該集體承擔、迅速整隊，層峰勢必要修正路線、擘劃檢討方案，否則綠營恐有更多分歧、批評甚至內鬨。

    此外，派系人士提到，過去蔡英文政府對兩岸關係的處理極為細緻，區分「中國」、「中國人民」、「中國政府」與「中國共產黨」，避免一概而論，現在的處理則相對簡化，讓罷免演變為藍綠對抗，將本來對中國有不同認知層次的民眾推向對立面，甚至因為被激進支持者標籤化而疏離，這並非民進黨初衷，也不利於凝聚廣泛的社會支持。

    黨內人士指出，比較具體的檢討方案預計本週會展開，很多批評都是後話，每個選區有各自的狀況，尤其各罷區本來就是藍營優勢選區，加上藍營執政縣市的行政資源挹注，對罷免方來說並不輕鬆，曹興誠的說法不代表與民進黨決裂，只是後續戰略的轉換，對於各界意見，民進黨會虛心檢討。

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