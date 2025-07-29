大罷免失利 林右昌請辭黨秘書長

民進黨秘書長林右昌多次前往花蓮助攻罷傅，昨傳出為失敗負責，已向黨主席賴清德請辭。（資料照）

2025/07/29 05:30

〔記者陳昀、羅國嘉／綜合報導〕大罷免結果不如預期，民進黨內檢討聲浪不斷，民進黨秘書長林右昌昨天表示，民進黨身為執政黨責無旁貸，他已向黨主席賴清德請辭。

林右昌指出，他身為黨的祕書長，民進黨有任何做得不夠、不符合社會或支持者期待、有任何需要檢討的地方，自當由他來承擔一切責任，他前天已當面向黨主席賴清德請辭。

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強調志工無私精神 令人感動

林右昌說，這次罷免運動過程中，罷團志工們無私的精神、無畏的勇氣、愛台灣的行動力，讓他充滿敬佩也被深深感動，現在，最不需要的就是為結果找藉口，而是要為未來找出路，「台灣這個，小小多山，充滿艱難的國家，需要我們大家繼續守護」。

李宇翔為林抱屈 促賴辭黨魁

對於林右昌表態請辭負責，隸屬「湧言會」的新北市議員李宇翔在臉書為其抱屈，直言林不該辭職，李並把矛頭指向賴清德，要求應辭黨主席，並批評卓內閣執政一年多讓人民無感，府院發言體系辭不達意，成天挨打無力反擊，人民投下的不同意票就是最大不信任票，更要求卓內閣與府院發言體系總辭改組。不過李貼文不到一小時即刪除，隨後張貼新文章，強調他所說、所做，都是為了支持的民進黨及珍愛的台灣。

與李宇翔同派系的民進黨組織部主任張志豪疑似對李宇翔不滿，隨後在社群表示，現在應該是團結一致對外的時刻，勿親痛仇快，讓藍白見縫插針，他即刻退出湧言會運作。

對於刪文原因，李宇翔回應，該講的都已經表達了；另針對張志豪表示「即刻退出湧言會運作」，他認為此事跟湧言會沒有任何關係，不知道張的表態，他發文前也未跟派系內任何人討論。

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