普發萬元現金 政院決定不覆議

據了解，考量八月廿三日還有立委罷免案與重啟核三公投案，行政院長卓榮泰已決定不針對普發現金提覆議。（資料照）

2025/07/29 05:30

是否聲請釋憲及編列預算 暫不會定案

〔記者鍾麗華／台北報導〕大罷免慘敗，「普發現金」議題被認為是影響因素之一。由於卅一日是行政院覆議最後期限，據了解，考量八月廿三日還有七席國民黨立委罷免案與重啟核三公投案，行政院長卓榮泰已決定不提覆議；至於後續是否聲請釋憲及編列預算，目前暫時不會定案。

政院提覆議 31日是最後期限

因應美國對等關稅衝擊，行政院原提出四千一百億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，但立院國民黨團刪除行政院撥補台電一千億元，增加全民普發現金一萬元，讓特別條例規模達五四五○億元。立院三讀特別條例後，於廿二日送至行政院，卅一日是行政院提出覆議的期限。

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考量八二三 避免議題再發酵

據分析，在大罷免慘敗後，「普發現金」議題被檢討，加上八月廿三日七席藍委罷免案多是集中非都會區，普發現金議題恐再度發酵，且當天投票還綁上重啟核三公投案。

知情人士透露，卓揆雖曾表示，就道德及國家財政上應否舉債發現金，讓他內心交戰，盼能前往立院說明，不過，近日在思考評估後，政院已確定不提覆議。他並強調，影響罷免投票原因很多，也很複雜，不見得與普發現金有因果關係。

至於重啟核三公投，據了解，政院目前並未規劃宣講。政院人士指出，中選會將舉辦五場公投發表會或辯論會，政院已請反方代表、能源辦公室副執行長林子倫及台電董事長曾文生在會中，積極向全民說明政府能源政策與立場。

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