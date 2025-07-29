自由日日Shoot》天坑建案 監院糾正竹縣府 回饋金被低估7.88倍 建商2.5億一毛沒付

監察院昨召開記者會，說明新竹縣政府辦理竹北市莊敬六街「豐采520」建案，監察院針對建案審議與監督提案糾正。（記者羅沛德攝）

2025/07/29 05:30

〔記者林哲遠、黃美珠／綜合報導〕新竹縣竹北市「豐采五二○」建案因「天坑」事件，縣長楊文科等縣府官員相繼被檢方起訴，監委施錦芳、紀惠容昨召開記者會公布調查報告，並宣布已在本月三日通過提案糾正新竹縣府。監委表示，該案除了在施工管理、公安維護有瑕疵，其建照變更審核、回饋金機制難脫為業者量身訂造之嫌，待司法釐清相關人等責任後，再思考彈劾失職人員。

新竹縣政府對此表示，感謝監察院指出本案的缺漏，縣府始終秉持依法行政。

請繼續往下閱讀...

建照變更審核、回饋金機制 難脫為業者量身打造之嫌

施錦芳指出，該案最早為紀惠容接獲當地民眾陳情，調查後發現該案不只檢調發現的偷工減料問題，該建案基地為新竹縣政府所標售，起初明定僅作為大型商場或旅館興建使用，縣府卻應開發商陳情，在縣府行政人員、都市計畫專案小組皆不同意下，逕由都委會大會決議放寬作住宅用途。

「廠商知法玩法！」施錦芳批評，廠商明知標售到商業用地，只能做商辦、旅館，卻要變更為住宅用地，還二度進行設計變更，該建照從民國九十六年地上十三層、地下六層的商場；到一○八年變更為地上三十五層、地下六層九六○戶的集合住宅；又在一○九年，為規避環評，再變更為地上三十二層、地下六層八九○戶的集合住宅。

施錦芳質疑，該建案經歷多次重大變更，最後僅要求廠商繳納回饋金，且在一○五年計算的回饋金，竟用九十四年得標的單價兩億五八九七萬餘元作為參數，與一○五年的公告現值價差達七．八八倍；回饋金條件還設定業者要拿到使用執照才繳交，導致縣政府迄今未收到回饋金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法