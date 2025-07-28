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    首頁　>　政治

    雖敗猶榮 台東挫賓團隊堅定信仰不會死去

    2025/07/28 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免立委黃建賓失敗，挫賓團隊經過一天沉澱，昨天強調「我們不是一定罷得掉才出來，我們是因為不能沉默才站出來」、「我們捍衛的是對國家忠誠的想望，這堅定的信仰，不會死去」！

    挫賓團隊發文指出，面對這一年來立法院各種毀憲亂政，強推親中法案才湧起各地大罷免活動，團隊成員在這次活動中去學會看法案內容，勇敢的表態，這次投票結果雖然沒成功，他們就是一般百姓也沒什麼好失去的，但公民民主意識已經深刻在心中。

    挫賓團隊說，接下來會有更多離譜法案推動，也會有更多嘲諷羞辱言行襲來，就是要他們沮喪噤聲，從此對政治冷感，但民主的種子已落在他們心中，公民活動都是困難的，他們不願冷漠，不會沉默，大家好好撐住，捍衛的是對國家忠誠的想望，這堅定的信仰，不會死去！不會隨波逐流！

    國民黨台東立委黃建賓反罷免成功，保住立委寶座，昨早八點多展開謝票行程，站在宣講車上，沿途說「謝謝、謝謝」！黃說，謝謝台東民眾，他會繼續加油。罷免投票率不到五成，去年立委投票率高達六成八，黃建賓這次獲得的票數卻大增近萬票，民進黨台東縣黨部主委張鈺晨認為，藍營選前祭出普發現金一萬元產生極大影響。

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